Владимир Жидкин: «В Новой Москве создается около 15 - 20 тысяч рабочих мест в год»

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Автор фото Роман САДОВОЙ

В парке «Зарядье» состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Напомним, он проходил с 1 по 4 июля. Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

В рамках деловой программы урбанфорума в открытой телестудии «Комсомольской правды» побывал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

ДЕТСАДЫ, ПОЛИКЛИНИКИ И МЕТРО

- Владимир Федорович, с момента присоединения новых территорий к столице прошло девять лет. Все это время Троицкий и Новомосковский округа активно занимаются созданием современной социальной инфраструктуры. Какие из проектов можно назвать главными?

- Каждый из них главный для своего поселения или новой жилой застройки. Школы, детские сады, поликлиники строятся в первую очередь там, где больше всего в них нуждаются жители. Например, в Коммунарке, где мы уделяем особое внимание развитию социалки. За девять лет в Новой Москве построено всего 90 различных социальных учреждений, это в среднем десять в год. Только в этом году планируем ввести 33 объекта. Мы ускоряемся. В три раза будет больше вводимых объектов в 2021-м, то же самое и в 2022, и 2023 годах.

- Будет ли ускоряться строительство станций метро и транспортной инфраструктуры?

- Крайне важный вопрос. Основной транспортный каркас уже создан – построены 280 километров магистральных дорог, 8 станций метро. Сейчас строятся еще 7 станций метро на трех ветках. При этом появились новые станции на МЦД, что так же создает интеграцию нескольких видов транспорта – метро, электричек, автобусов, которые ходят по автомобильным дорогам. Поэтому транспорту уделяется особое внимание.

Мы не упускаем ни одной сферы инфраструктуры. Хотя в этом году чуть важнее построить именно социальные объекты, но и обо всем остальном не забываем. Каждый год видим динамику роста по дорогам, метро, инженерии, объектам культуры.

РАЙОНЫ РАЗВИВАЮТСЯ КОМПЛЕКСНО

- Новой Москве нужны дополнительные рабочие места. Что для этого делается?

- Рабочие места для любого мегаполиса являются драйвером развития. В год создаем около 15 - 20 тысяч рабочих мест. Мы строим практически во всех сферах – услуги, социалка, производство, логистика, перерабатывающая промышленность, различные малые производства, сборочные цеха, крупные кластеры, например, в Прокшино, где планируется 23 тысячи рабочих мест. При этом запускаем мотивационные механизмы, чтобы девелоперы создавали эти рабочие места. Им полагаются налоговые льготы, бесплатные земельные участки под создание объектов производственного назначения. Город очень много делает для того, чтобы мотивировать сегодня собственников и девелоперов к созданию рабочих мест.

Автор фото Роман САДОВОЙ

- Инвесторам, конечно, выгоднее построить жилье. Но главным в проектах Новой Москвы городские власти называют принцип комплексного развития. Как он соблюдается?

- Есть различные механизмы. В том числе, мы сейчас ограничиваем выдачу градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ). Кроме того, изменились условия взимания платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ). Расходы за перевод сельскохозяйственных земельных участков под жилую застройку стали высокими, но, если инвестор строит объекты с рабочими местами, то ему за счет этого компенсируется стоимость изменения ВРИ. Механизмов много, но не управлять этим процессом, не мотивировать, не влиять на собственников земельных участков – этого делать ни в коем случае нельзя. Иначе город превратится в гигантский спальный район, в котором будет жить не очень комфортно. Люди будут часами стоять в пробках, чтобы приехать в Москву или в другие населенные пункты, чтобы там найти себе работу. Поэтому надо делать все необходимое, чтобы у инвесторов была мотивация по созданию мест приложения труда.