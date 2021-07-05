Налоги «на порок» и «на понты»: Государство собирается «нахлобучить» металлургов, богатеев, а также любителей алкоголя и газировки

В правительстве обсуждается возможность введения дополнительных акцизов и налогов Фото: Shutterstock

Пить вредно! И накладно

На днях в правительственной бюджетной комиссии обсуждали, а не ввести ли новые налоги и акцизы. Как сообщают СМИ, это может дать дополнительно 400 млрд рублей в год. Четверть этой суммы можно будет получить за счет акцизов. Улучшить собираемость тех, что есть и ввести новые. Ожидается, что под раздачу попадут алкогольные и сахаросодержащие напитки. Какие конкретно, правительство пока не определилось. Но в любом случае новые подходы ударят по карману любителей водки с колой или чего-то подобного.

- Акцизы на алкоголь и сахаросодержащие напитки — это разговор не про бюджет, а про здоровье, - прокомментировал возможное нововведение экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Вообще, нужно понимать, что бюджет в деньгах не нуждается — там 17,9 трлн рублей лежат без движения. Но есть такой термин — налог на порок. Снизить потребление вредных продуктов можно только увеличив их стоимость. Вот как раз такой случай. Это мера по оздоровлению нации. Алкоголь вреден, а вся эта сахаросодержащая газированная бодяга вообще разрушает человеческий организм хуже любого алкоголя.

БОГАТЫЕ ЗАПЛАТЯТ?

В правительстве обсудили и возможность введения дополнительного налогообложения состоятельных физлиц — это тоже даст примерно 100 млрд руб в год. Примечательно, что несколько дней назад в Белом доме дали отрицательный отзыв на законопроект «Справедливой России» о введении дополнительного налога на роскошь. Видимо, кабмин будет готовить системные меры по налогообложению состоятельных россиян.

- Нынешние 15 процентов прогрессивного налога — это вообще ни о чем, - убежден Делягин. - Должно быть выше. И шкала налогообложения дорогих автомобилей должна быть не такой щадящей. Если машина — это средство передвижения, то ее вообще не нужно облагать налогом. А если у кого машина за 5 миллионов, то снять с такого хороший налог — святое дело. За понты надо платить. Должна быть выстроена целая система налогообложения сверхвысоких доходов — и через прямые денежные доходы, и через имущество.

ОТВЕТКА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

Еще 100 млрд руб. может дать в бюджет повышение для металлургической отрасли налога на добычу полезных ископаемых.

Вообще, отношения правительства с металлургами имеют свою предысторию. Еще в конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что доходы металлургов возросли в разы за счет того, что они подняли цены на внутреннем рынке.

«Металлурги нахлобучили нас - государство, бюджет - примерно на 100 млрд рублей по году», - сказал тогда Белоусов.

Словцо тут же вошло в обиход, а заодно стало ясно, что правительство не заставит себя ждать с ответкой. Вот она и пришла в виде дополнительных налогов - ровно на те самые 100 млрд руб в год. Совпадение? Не думаю.

- Это снова вопрос не столько пополнения бюджета, сколько справедливости, выравнивания условий хозяйствования, - отметил Делягин. - Их доходы, полученные за счет роста мировых цен, это богатство, надутое ветром. Попытки того же Белоусова несколько лет назад призвать олигархов инвестировать средства во что-то полезное для страны положительной реакции не вызвали. Даже раздавались разговоры об административном вмешательстве. Ну, ребята, не хотите по-хорошему, будет по-европейски — заплатите по закону.