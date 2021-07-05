«Есть вполне реальный риск отключения электроэнергии»

Мир слишком быстро переходит к альтернативным источникам энергии. Необходимость регулировать выбросы углекислого газа неоспорима, но этот процесс должен идти постепенно. Об этом в своей колонке в британском издании Business New Europe пишет Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии, член совета директоров «Роснефти».

- Международное энергетическое агентство недавно выступило с сенсационным предупреждением, заявив, что, если мир хочет достичь нулевых выбросов к середине века, инвесторы должны прекратить финансирование новых проектов, ориентированных на поставки нефти, газа и угля, - пишет Кнайсль.

По ее мнению, призывы к полному пересмотру энергоснабжения не учитывают законы спроса и предложения.

- Поспешная трансформация энергетики может поставить под угрозу энергетическую безопасность - со многими вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями, - предупреждает топ-менеджер «Роснефти».

Буквально месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме ведущие эксперты и топ-менеджеры крупнейших глобальных компаний отрасли обсуждали будущее энергетики. Все они выступили за комплексный подход к ситуации. К примеру, во вступительной речи главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о риске недоинвестирования в нефть, подчеркнув, что это может угрожать долгосрочной стабильности поставок. В частности, он отметил, что под давлением инвесторов компании «реализуют только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов». В результате прирост запасов нефти и газа находится на «исторических минимумах».

- На фоне ценовых циклов и резких колебаний в 2008, 2014 и 2020 годах объемы инвестиций существенно сокращались. Это приводило к глобальному сокращению предложения и, неизбежно, к новым ценовым пикам, подобным тем, которые мы наблюдаем сейчас, - пишет Карин Кнайсль. - Другой проблемой является время, необходимое для создания коммерчески жизнеспособных технологий для возобновляемых источников энергии, и ненадежность альтернативных источников энергии. Мы оказываемся зажатыми между благородными амбициями зеленых сделок и вполне реальным риском отключения электроэнергии.

Например, сеть, переполненная электромобилями, уязвима ввиду своей сложности. А взрывной рост спроса на такие материалы, как кобальт и литий, необходимые для электротранспорта, представляет собой еще одну проблему.

- Сможем ли мы обеспечить достаточное производство этих материалов, если основные запасы сырья сосредоточены в менее доступных и более рискованных для работы странах, таких как Конго? – задается вопросом автор колонки. - Легко объявлять о грандиозных планах по снижению выбросов углекислого газа, чтобы привлечь внимание масс. Однако необходима более долгосрочная, реалистичная стратегия, учитывающая стабильность глобального энергоснабжения.

Нефть – это главный биржевой товар в мире. Спрос на нее огромен. И если не инвестировать в разведку или даже хуже – запрещать ее добычу, - через несколько лет можно столкнуться с дефицитом. А это может отразиться как на ценах на энергоносители, так и на глобальном экономическом росте.

К примеру, как отметил во время своего выступления в рамках ПМЭФ глава одного из ведущих нефтяных трейдеров Glencore Айван Глазенберг, говорить об энергетическом переходе гораздо легче, чем оценить, во что он нам обойдется и можем ли мы позволить себе достижение этих сверхамбициозных целей. По его мнению, это потребует не только значительного развития базовых технических возможностей и ежегодных инвестиций в размере $4 трлн до 2030 года, но и решения последующих социальных проблем в виде массовой безработицы, ограниченной мобильности и ограниченного доступа к энергоресурсам.

По мнению члена совета директоров «Роснефти» Боба Дадли (в прошлом бывшего главного исполнительного директора BP), ответом на глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, является сотрудничество. Изменения неизбежны. Но нефтегазовая отрасль может сыграть решающую роль в этом процессе: у нее есть технологии, люди и множество идей, которые помогут в решении глобальных климатических задач.

- Более чистая нефть, добываемая на проектах с низким углеродным следом, таких как проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», является одним из таких решений. Ожидается, что «зеленые» баррели нефти будут пользоваться большим спросом, учитывая низкие производственные затраты и связанные с этим логистические преимущества, и ведущие мировые трейдеры Trafigura и Vitol уже участвуют в этом проекте, - поясняет Карин Кнайсль.

По ее мнению, хотя снижение выбросов, несомненно, важно, спешка с зелеными сделками и политикой может увеличить риск отключений.

- Внесение ископаемого топлива в черный список и стремление к полной углеродной нейтральности вместо рациональной стратегии сокращения выбросов углерода приведет к стремительному росту цен на энергию, что скажется как на стабильности энергетического сектора, так и на мировой экономике, - подытоживает эксперт.