Шесть причин выбрать смарт-часы HUAWEI WATCH 3

Умные часы стали необходимым аксессуаром для современного человека, возможностей одного лишь смартфона явно недостаточно чтобы вписаться в ритм и образ жизни цифрового общества. Компания Huawei представила серию смарт-часов HUAWEI WATCH 3, которые расширяют возможности этого вида устройств, поддерживают все операционные системы и совместимы со смартфонами любых производителей. В чем главные преимущества HUAWEI WATCH 3?

1. Поддержка eSIM 4G

Благодаря этой технологии вы получаете в свое распоряжение дополнительный номер телефона. Говоря простыми словами eSIM это та же «симка», только физически встроенная в материнскую плату гаджета. Таким образом, умные часы становятся полноценным самостоятельным устройством.

Эта технология дает возможность делать звонки напрямую со смарт-часов, даже когда смартфона нет под рукой. HUAWEI WATCH 3 оснащены динамиком и микрофоном, а для большего комфорта во время общения можно подключить беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds. Кроме того, eSIM позволяет включить переадресацию с основного номера телефона, и вы никогда не пропустите важный вызов.

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2. Расширенный набор интеллектуальных функций мониторинга здоровья

Теперь HUAWEI WATCH 3 отслеживают больше параметров состояния вашего здоровья. Смарт-часы этой серии не только мониторят фазы сна, уровень стресса, реакцию организма на двигательную активность, но получили возможность контролировать температуру тела. А если температура поднимается выше нормы гаджет немедленно извещает пользователя. Другая функция особенно полезная в условиях пандемии это определение уровня насыщения крови кислородом (SpO2). Точность измерения гарантирует технология TruSeen 4.5, она способна фиксировать длину световой волны и распознаёт молекулы кислорода в крови даже при низкой температуре окружающей среды и на большой высоте. Таким образом смарт-часы способны вовремя обнаружить кислородное голодание организма, вызванное заболеванием лёгких, чрезмерной физической нагрузкой или стрессом. Вся информация о параметрах работы вашего организма выдается в удобных нативных графиках в приложении HUAWEI Здоровье.

В смарт-часах новой серии применены алгоритмы, которые позволяют более точно отслеживать пульс. Кроме того, появилась опция, которая может спасти вам жизнь во время чрезвычайной ситуации — это система обнаружения падений. В случае ЧП достаточно 5 раз нажать на верхнюю кнопку, чтобы позвонить в службу экстренной помощи или набрать номер близкого человека из списка контактов.

3. Высокий уровень автономности

HUAWEI WATCH 3 созданы, чтобы мониторить состояние вашего здоровья круглосуточно. Но при этом нет необходимости заряжать часы ежедневно. Такую возможность дают мощная батарея и интеллектуальные алгоритмы энергосбережения.

В результате смарт-часы могут работать до трёх суток без подзарядки при круглосуточном мониторинге параметров организма и до 14 дней в режиме энергосбережения. Старшая модель WATCH 3 Pro готова работать в активном режиме до пяти суток, а в режиме энергосбережения — до 21 дня.

4. Персональный тренер у вас на запястье

Умный помощник готов стать вашим персональным тренером по 100 различным видам физической активности, как в помещении, так и на открытом воздухе. Шесть наиболее популярных видов спорта часы распознают автоматически — нет необходимости вручную выбирать режим тренировки. Кроме того, устройство поддерживает 15 профессиональных режимов тренировки и 85 индивидуальных.

В смарт-часы встроена система геолокации, которая с высокой точностью отслеживает маршруты передвижений на открытом воздухе, поэтому на пробежку не обязательно брать с собой смартфон. После каждой тренировки в приложении HUAWEI Здоровье вас ждет детальный разбор занятия: алгоритмы искусственного интеллекта расскажут о том, сколько калорий вы сожгли, в каких диапазонах пульса работали, насколько продуктивна была тренировка, сколько времени вам понадобится на восстановление и т.д.

5. Стильный дизайн и удобное управление

HUAWEI WATCH 3 не только умный помощник, но и элегантный аксессуар, подчеркивающий ваш стиль. На устройстве предустановлено 30 дизайнерских вариантов циферблата. Но если вы не нашли заставку по своему вкусу, то в магазине циферблатов HUAWEI есть более 1000 различных решений для вашего экрана. Управлять HUAWEI WATCH 3 легко с помощью сенсорного AMOLED-экрана 1,43 дюйма. Касаясь экрана вы можете перемещаться по новому удобному меню, кроме того, в устройстве впервые использована поворотная кнопка она упрощает управление интерфейсом. Вращая поворотную кнопку можно переключаться между пунктами меню и масштабировать изображение на экране.

6. Еще больше приложений в HUAWEI AppGallery

Для российских пользователей выбор приложений в фирменном магазине становится все больше. Специально, в связи с выходом HUAWEI WATCH 3, российские партнёры корпорации адаптировали свои приложения под работу смарт-часов. Например, приложение авиакомпании S7 в автоматическом режиме синхронизируется со смартфоном, и вы получаете актуальную информацию о рейсах, времени вылета и номере выхода на посадку. Приложение для заказа такси «Maxim» выводит на экран владельцев HUAWEI WATCH 3 информацию о том, как идет поиск такси, передает данные о поездке, включая стоимость услуги, информацию о водителе и автомобиле.

Кроме того, в магазине приложений HUAWEI AppGallery вы всегда найдете множество приложений для прослушивания музыки, занятий спортом, планирования путешествий и многих других повседневных занятий.