Закон о праве на забвение снова изменен: как он будет работать

В первой версии закона «о праве на забвение» людям дали право самостоятельно обращаться к интернет-ресурсам и провайдерам с требованием удалить недостоверную информацию. Фото: Shutterstock

Технически закон «о праве на забвение» начал действовать в России еще с 1 января 2016 года. Он дал право всем, про кого в интернете написана неправда, эту информацию удалить. Но практически документ заработал не до конца – все упирается в большое количество бюрократических сложностей. Уже несколько раз принимались поправки, которые должны упростить положение оболганных в сети. Теперь к делу подключили еще прокуратуру и Роскомнадзор. Рассказываем подробнее о законе и поправках к нему.

2016

Первоначальная версия закона «о праве на забвение»: людям дали право самостоятельно обращаться к администрации поисковиков, владельцам сайтов или интернет-провайдерам, чтобы те удаляли недостоверную информацию. Заявитель сам обязан доказывать лживость всех сведений, которые надо убрать – причем для каждой ссылки отдельно.

Закон не распространяется на события, содержащие признаки уголовщины с неистекшими сроками ответственности, или на преступления, по которым не снята или не погашена судимость.

Если добиться понимания от бесконечной армии интернетчиков не получилось, заявитель может подать в суд. Там тоже надо доказывать свою невиновность. Если получится убедить судью, необходимо снова обращаться к поисковикам, провайдерам и так далее, но уже с решением Фемиды.

Почему не сработало? Потому что к каждому поисковику, сайту или провайдеру надо обращаться отдельно. Это сотни разных организаций. Простому человеку такое не под силу. Поисковики рассказали, что больше 70% обращений отклоняют, так как нет доказательств, что информация ложная. В остальных случаях сведения не удаляются, но ограниченно выдаются в поиске

2018

Все то же самое, только теперь удалять все лживые сведения должен судебный пристав через систему «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Почему не сработало? По той же причине - доказывать в суде ложность сведений на сотнях или тысячах сайтов дорого и долго. Плюс и компетенции приставов часто недостаточно для пользования единым реестром.

К закону уже несколько раз принимались поправки, которые должны упростить положение оболганных в сети. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

2021

Путин разрешил жаловаться еще и в региональную прокуратуру. Это дополнительная опция к судам и прямым обращениям к интернетчикам.

Процедура такая же: надо указать адрес конкретного сайта, доказать свою правоту и так далее. Прокурор может вернуть обращение назад «в случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок».

Если человек доказал прокурору, что информация в сети недостоверна, то правоохранители передают ее в Роскомнадзор. Дальше блокировкой займется уже профессиональное ведомство.

В теории, сейчас закон должен заработать лучше. Все-таки Роскомнадзор – это не обычный судебный пристав, там у людей опыта побольше. С другой стороны, в прокуратуру опять надо идти с длинным списком доменов.

КТО УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЗАКОНОМ?

Еще в мае 2016 года авторитетный предприниматель Сергей Михайлов – которого в 90-е звали Михась и которому приписывали руководство Солнцевской ОПГ – воспользовался правом на забвение. Все сведения о себе он не удалил – в интернете до сих пор довольно легко ищутся статьи 20-летней давности об очередном аресте Михася. Но Яндекс и Google ограничили выдачу результатов по запросам: «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево», «Сергей Михайлов Солнцево».

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