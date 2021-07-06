Мы идем в Госдуму, чтобы обустроить нашу страну. Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными. Фото: Пресс-служба «Новые люди»

Партия «Новые люди» выдвинула федеральный список и 215 кандидатов-одномандатников для участия в выборах в Госдуму. В общефедеральной части списка два человека - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам - всего 239 кандидатов. Решения были озвучены на III внеочередном съезде партии в Москве.

- Наши кандидаты много сделали для городов, где они живут. Это важное качество участников нашей партии. А во власти нужны новые люди, новые решения, - сказал лидер партии Алексей Нечаев.

- Мы идем в Госдуму, чтобы обустроить нашу страну. Программа партии будет утверждена в августе, - добавил заместитель председателя партии Александр Даванков

За прошедший год партия открыла отделения более чем в 75 регионах,удалось создать более 600 избирательных штабов, а также около 2000 политических отрядов, которые уже сделали свой выбор и помогают сделать выбор другим.

Сардана Авксентьева отметила, что «Новые люди» могут помочь людям вернуть прямой равноправный диалог с властью. Когда она сама была мэром Якутска, то первым делом отказалась от дорогой машины и банкетов.

Тем временем нынешние чиновники, по мнению Сарданы Авксентьевой, превратились в космонавтов, которые «оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей».

- Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. Власть должна быть скромной и максимально эффективной, мы должны построить новое государство и оправдать доверие людей, - отметила Сардана Авксентьева.

Партия «Новые люди» будет участвовать и в региональных избирательных кампаниях. На выборах губернатора Хабаровского края партию будет представлять журналист Владимир Чернышов, а на выборах губернатора Ульяновской области - предприниматель Светлана Горева.

- Вопросами экологии я занимаюсь уже несколько лет, а в последние годы мне стала помогать партия «Новые люди». Совместно мы уже провели несколько экологических акций в Кирове и Калуге, где даже создали гражданские экологические надзоры, - рассказала Елена Летучая, журналист и сторонник партии.

Освежить Госдуму

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Заниматься межнациональными отношениями, медийной сферой и молодежной политикой планирует экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» и бывший вице-губернатор Калмыкии Сангаджи Тарбаев, который принял решение баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди». Он вошел в московский список кандидатов, а также пойдет на выборы как кандидат по одномандатному округу в Кунцевском округе Москвы.

Поддерживать на выборах партию планирует телеведущая Юлия Барановская, которая сама в политику не идет, но уже оценила поступки «Новых людей».

- Ко мне обратились люди с конкретной проблемой. Я начинаю заниматься ею и узнаю, что вопрос уже решен. Выясняю, кто это сделал. Говорят - «Новые люди». Тут «Новые люди», здесь «Новые люди». Стала узнавать - кто такие «Новые люди»? Выяснилось, что это новая политическая сила. Я узнала партию через их дела, - рассказала Юлия Барановская, телеведущая, сторонник партии.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

Кандидатам предстоит перейти в новый этап политической борьбы, в котором до этого многие не участвовали.

- В партийном активе много молодежи, но мы видим по прошлому году, что за нас голосуют не только молодые, но и их мамы, бабушки. Все, кто думает о будущем. Возраст активистов и возраст избирателей - это разные вещи. Человеку может быть и за 60 лет, но он мыслит современно, он строит будущее. Специально цели омолодить Госдуму у нас нет, но то, что так происходит, - это хорошо, - рассказал Алексей Нечаев.