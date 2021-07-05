В Совете Федерации прошло заседание совета Евразийского женского форума

Совместными усилиями членов Совета Евразийского женского форума сформирована насыщенная программа предстоящего третьего ЕЖФ. Об этом рассказала заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета ЕЖФ Галина Карелова, открывая заседание Совета.

Вице-спикер СФ обратила внимание, что программа форума была утверждена Организационным комитетом 24 июня. «Тематические платформы форума посвящены обсуждению миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, сбережении планеты и реализации социальных преобразований».

По словам Галины Кареловой, особое место в программе ЕЖФ займет презентация проектов Совета Евразийского женского форума. «Форум придаст импульс для международного продвижения существующих и новых проектов и обозначит вектор их дальнейшего развития. Так, на форуме мы дадим старт международному потоку образовательной программы «Женщина - лидер», - сообщила она.

Зампред Совета Федерации считает важным, что в рамках форума пройдет и уже проходит более 300 мероприятий. Речь идет о целой серии выездных гостиных, региональных форумов, марафонов, акций в социальных сетях и конкурсов. Их итоги будут подведены в рамках основных трех дней форума. «Это и конкурс среди корпораций по развитию программ женского лидерства, и конкурс женщин-инноваторов, и акция «Женщины за здоровье».С 1 августа стартуют конкурс «Женщины в АПК», и конкурс экологических стартапов. Активное продвижение наших проектов планируется и в рамках региональной недели, которая начнется 6 октября», – подчеркнула Галина Карелова.

Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала о подготовке третьего Евразийского женского форума. Сенатор отметила актуальность проекта Совета ЕЖФ «Женщины - ученые и глобальные вызовы современности», который связан с новыми вызовами, с которым сегодня сталкивается человечество. Проект будет представлен на форуме на одноименной секции.

Член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина представила инициативу по созданию платформы развития социального предпринимательства.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, сенаторы Российской Федерации, члены Совета Евразийского женского форума, старший управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, представители субъектов Российской Федерации, профессионального сообщества, эксперты.

Евразийский женский форум пройдет 13-15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. А в рамках деловой программы будет обсуждаться роль и миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также сохранении планеты и реализации социальных преобразований. Организаторы мероприятия — Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств, оператор конгресса — Фонд Росконгресс. Форум пройдет в смешанном формате, в нем примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.