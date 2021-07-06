Анекдоты: После фразы жены «Так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание

«Доброе утро!» - это когда на часах 11.00, на календаре лето, а за окном Атлантический океан!

* * *

Объявление:

«За небольшую плату подъеду к вашему подъезду на белом коне и в костюме принца, бабкам у подъезда сообщу, что за вами...»

* * *

Авторы школьного учебника «Новая история России» никак не могут определиться, с какой фразы должен начинаться их труд: «В мрачную пору царского самодержавия...» или «В старые добрые времена...».

* * *

Сосед - соседу:

- Ты достал уже стены сверлить днем и ночью.

- Я полочку вешаю!

- Восемь лет подряд?!

- Это уже вторая!

* * *

Камеры наблюдения запечатлели ограбление винно-водочного магазина.

Любопытно, что это единственное видео с выпускного школы номер семь.

* * *

- У меня все деньги уходят на психолога.

- Что же у тебя произошло?

- Я на ней женился.

* * *

За каждой успешной бизнесвумен стоит мужчина, который оплачивает это хобби.

* * *

Что значит дать депутатам среднюю по стране зарплату?!

Этак можно договориться и до того, что предложить им жить по законам, которые они принимают!

* * *

Я не понимаю, почему вы все не понимаете, почему растут цены на бензин. Это же элементарно:

1. Когда растут цены на нефть, то ясен пень, раз бензин делается из нефти, то и цены на бензин должны расти.

2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повышать цены на бензин, чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.

3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин растут, потому что инфляция.

И кому тут что не ясно?

* * *

В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали конкурс для детей: кто первый заснет, тому можно не спать!

* * *

Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную роль, подходит к шатающемуся подвесному мосту над пропастью и, поворачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим от страха голосом спрашивает:

- А он не оборвется?

Режиссер:

- Опа! Отличная идея!