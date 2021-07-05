Как «Комсомолка» позвала Владимира Меньшова в баню. И он пришел - со своим веником

1995 год, в бане отдыхают (слева - направо) журналист Александр Гамов, режиссер, актер Владимир Меньшов и журналист Сергей Благодаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Точно не помню, почему мы вдруг решили устроить помывку героям «Комсомолки» и пригласили их в Сандуновскую баню. Возможно, это было связано с какими-то политическими баталиями, которые, и после расстрела в октябре 1993-го парламента, все еще тлели.

Наверное, так оно и было. Тем более, что - как утверждает автор этого фото Владимир Веленгурин, оно сделано в 1995-м. А акция, считает Володя, была просто замечательной.

Хотя, я такого его мнения не разделяю.

Дело в том, что мне было поручено пригласить в парилку бывшего вице-президента России Александра Руцкого, который к тому времени - после «черного октября» 1993-го, отсидел в «Матросской тишине» и по амнистии вышел на свободу.

Он-то и должен был стать главным Героем нашего Банного дня.

Мы искренне надеялись, что «пар горячий развяжет язык» опальному политику-бунтарю, и он расскажет нам такое! Начальство выделило на этот случай энную сумму - и на билеты, и на пиво...

Но... Руцкой, в самый последний момент, отказался раздеваться перед прессой - в прямом и в переносном смысле. И в баню не пошёл.

А Владимир Меньшов (его приглашал наш отдел культуры) прибыл вовремя. Кажется, даже со своим березовым веником.

Парились часа два.

О чем мы говорили? Больше - о жизни. Меньше - о кино и журналистике, которые, впрочем, тоже - жизнь.

Ситуация, прямо скажем, – достаточно пикантная. Но вот удивительное дело: в ней не было ни скабрезности, ни пошлости.

Владимир Валентинович вел себя совершенно естественно, с простотой и достоинством человека, знающего себе цену, но без пафоса и чувства превосходства.

Он не подавлял собеседника и не пытался рисоваться, казаться чем-то большим, чем был на самом деле.

Владимир Меньшов во время круглого стола в редакции "Комсомольской правды". Фото: Михаил ФРОЛОВ

И при этом, как мне помнится, разговор «изобличал» в нем человека умного и знающего. Меньшов был ироничен и восприимчив к нашим шуткам и подколкам и охотно включался в игру. С ним было легко и просто разговаривать, общаться и дурачиться.

- Я и до этого, и после снимал Владимира Меньшова, и он обычно не очень был расположен к фотосессиях, - рассказал мне сегодня, когда уже не стало Мэтра, Владимир Веленгурин. - Но в бане с «Комсомолкой» он чувствовал себя вполне комфортно.

Ну, а мы себя ощущали весело и легко. (Кстати, справа от Меньшова - мой коллега, шутник и балагур Сергей Благодаров.)

... Но особенно был счастлив ваш покорный слуга. Который потерпел фиаско с Руцким...

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