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В мире6 июля 2021 8:10

Американка тайком сняла на видео поющую няню своей дочери и сделала ее звездой соцсетей

Видео в TikTok просмотрели уже 12 миллионов раз
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Молодая девушка подпевает героиням диснеевских мультфильмов

Молодая девушка подпевает героиням диснеевских мультфильмов

Жительница американского штата Массачусетс Ники Махер знала, что няня её пятилетней дочери Делани неплохо поет: хозяйка не раз слышала, как молодая девушка подпевает героиням диснеевских мультфильмов.

И вот на прошлой неделе Ники так впечатлило пение 18-летней Делани, исполнявшей одну из песен из мультфильма «Русалка», что она тайком записала это на видео.

Сначала восхищенная женщина хотела выложить видео в TikTok без разрешения няни, но, подумав, решила все же предупредить ее об этом.

Делани не возражала и мгновенно стала звездой TikTok.

Зрители в восторге, они оставляют комментарии, полные восхищения:

- Вы наняли настоящую диснеевскую принцессу!

- Ваша няня – просто чудо!

Еще через день Махер выложила новый ролик: как оказалось, в стенах ее дома произошло еще одно чудо. Делани проверяла ящик своей электронной почты и узнала, что ее приняли на музыкальное отделение колледжа в Беркли. Увидев письмо, девушка поначалу начинает успокаивать себя: «Все в порядке, все в порядке», а после прочтения – кричать от радости.

Ники расплакалась: «Я знала, что Делани талантлива. И это невероятно, что ее приняли в престижный Беркли».

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Американка тайком сняла на видео поющую няню своей дочери и сделала ее звездой соцсетей
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