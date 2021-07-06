В столице вырос несырьевой неэнергетический экспорт в Италию

За первые три месяца 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию вырос более чем в 2,5 раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые три месяца 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию вырос более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва является столицей новой промышленности, всего за два года ее доля в несырьевом неэнергетическом экспорте достигла четверти от общероссийского показателя. И сегодня продукция столичных промышленников экспортируется в более, чем 180 стран мира.

«В первом квартале этого года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Италию составил более 410 миллионов долларов США, что на 157,1 процента больше соответствующего показателя 2020 года, - отметил заммэра. - Вместе с тем увеличился и товарооборот между столицей и этой европейской страной. В первом квартале 2021 года он составил почти 3,5 миллиарда долларов США. Это на 4,4 процента больше аналогичного периода прошлого года – тогда товарооборот достиг 3,34 миллиарда долларов США».

По его словам, объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за первые три месяца 2021 года также превысил аналогичный показатель 2019 года практически в три раза. По итогам трех месяцев 2019 года столица отправила в Италию продукцию несырьевого неэнергетического экспорта на сумму около 140 миллионов долларов США.

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», несырьевой неэнергетический экспорт занимает 18,6% от совокупного экспорта столицы на итальянский рынок. По итогам трех месяцев 2021 года увеличился как экспорт промышленной продукции, так и продукции агропромышленного комплекса.

Всего промышленный экспорт несырьевых неэнергетических продуктов столичных предприятий за прошедший год вырос на 158,5%, – с 157,62 млн. долларов США в первом квартале 2020 года до 407,46 млн. долларов США в этом же квартале 2021 года.

«Заметный вклад в увеличение промышленного экспорта Москвы оказали поставки фармацевтической продукции на рынок Италии, - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - К примеру, иммунологические продукты были поставлены на общую стоимость 34,55 миллиона долларов США, в то время как в этом же периоде 2020 года данные поставки были в незначительном количестве».

Столичный экспорт продукции агропромышленного комплекса Москвы на итальянский рынок в первом квартале 2021 года вырос на 51,2% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Если в том году он составлял 2,02 миллиона долларов США, то в этом году он увеличился до 3,05 миллиона долларов США.

Московские компании в первом квартале 2021 года поставили на итальянский рынок несколько новых продуктов, которые не пользовались особым спросом в прошедшем году. К такой продукции, например, относится полипропилен и средства зубной гигиены.

Как отмечают аналитики, товарная структура столичного экспорта продукции агропромышленного комплекса является достаточно сконцентрированной, поэтому столичным предприятиям необходимо расширять ассортимент предлагаемой итальянским потребителям продукции. «Высоким спросом в этом регионе будет пользоваться не только продукция здорового питания (мюсли, отруби, хлебцы), но и кондитерские изделия, джемы, соусы и приправы», - уверены в «Моспроме».

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», итальянские партнеры также заинтересованы в поставках интегральных схем и других компонентов, которые применяются в машиностроении, приборостроении и электронной промышленности.