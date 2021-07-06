В России создадут 30 новых туристических маршрутов

Фото: Татьяна МАСТЕРОВА/пресс-служба АСИ

Золотое Кольцо, по которому путешественники колесят уже 50 лет. Появившиеся в XXI веке Серебряное ожерелье - маршрут, объединяющий регионы северо-запада России, и исторический Императорский маршрут. Вот, пожалуй, и все туристические маршруты, которые сейчас реально на слуху, как справедливо заметила на пресс-конференции, посвящённой запуску конкурса «Открой свою Россию», Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Конечно, и другие маршруты для путешествий у нас в стране есть: Усадебное кольцо, например, или Самоцветное кольцо Урала. Но до популярности Золотого кольца им пока далеко. Конкурс «Открой свою Россию» в первую очередь придуман как раз для уже существующих маршрутов и проектов. Среди них выберут лучшие, «докрутят» и упакуют. — Туризм стимулирует к развитию более 50 отраслей экономики, это мощнейший катализатор, мощнейший инструмент, который мы, конечно же, должны использовать. Индустрия заждалась к себе внимания, и мы видим, как она отзывчива к вниманию со стороны президента и правительства. Нам нужны национальные маршруты, необычные, интересные, позволяющие лучше узнать территорию и историю нашей страны. Им и посвящён этот конкурс, - обозначил суть проекта вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он, кстати, возглавит конкурсную комиссию.

— Сейчас есть спрос на новые, интересные, качественные маршруты, причём с акцентом на аутентичность и индивидуальность. Мы бы хотели видеть в маршрутах людей, а не переезд из точки А в точку Б, чтобы благодаря ярким людям появлялись яркие маршруты, основанные на смыслах и новых впечатлениях, - объясняет Светлана Чупшева. - В последние два года мы видим тренд не только на рост популярности внутреннего туризма, что объективно связано с глобальными ограничениями на путешествия, но и тренд на самостоятельный туризм. 78% россиян сейчас планируют покупать билеты и формировать свои поездки самостоятельно, не прибегая к услугам турагентств. И если раньше российские туристы чаще выбирали пляжный отдых, то сейчас мы наблюдаем тренд на активный туризм, исследования, новые впечатления.

Конкурс «Открой свою Россию!» стартовал 5 июля. Подать заявку на участие можно в ближайшие три недели, до 26 июля. Все подробности об условиях участия - на сайте zagorizont.me.

- В нашем конкурсе два вида участников, - продолжает Светлана Чупшева. - Во-первых, это продюсеры впечатлений - профессиональные участники туристического рынка, юридические лица. В команду должны входить туроператоры, также в ней могут быть маркетологи, пиарщики, стратеги.

Вторая категория участников - авторы идей: локальные предприниматели, в том числе фермеры, рестораторы, владельцы гостиниц, виноделы, сыровары, промышленные предприятия, готовые принимать гостей. Они предлагают идеи, которые могут стать одной из точек туристического маршрута.

Три недели даём на подготовку и подачу заявок. Затем выбираем 30 команд. В рамках акселерационной программы они проектируют новые или допроектируют действующие маршруты (всего по итогам программы их должно быть 90). Задача - создать интересные маршруты с пакетными решениями, которые смогут предлагать туроператоры нашим гражданам и иностранным путешественникам.

У нас будет народное и экспертное голосование, решающим же станет мнение конкурсной комиссии. В конце года хотим провести церемонию награждения победителей и представить 30 новых туристических маршрутов. Что получит участник конкурса? В первую очередь узнаваемость, а также доступ к команде экспертов, возможность найти новых партнеров и привлечь инвесторов.

- Кстати, почему так часто звучит слово «впечатления»?

- Туризм сегодня входит в топ-10 факторов, которые формируют счастье человека! - удивила результатами одного из исследований Светлана Чупшева. - Безусловно, на первых местах в списке - дети, отношения в семье, здоровье, финансовая независимость. Но возможность путешествовать, знакомиться с новыми местами, новой культурой, новыми людьми, получать новые впечатления и делиться ими - тоже в числе главных составляющих счастья.