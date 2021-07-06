Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: «До 2023 года построим новые поликлиники и крупные комплексы неотложной терапии»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в открытой телестудии «Комсомольской правды» на Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Автор фото: Роман САДОВОЙ

В столице состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Напомним, он проходил с 1 по 4 июля в парке «Зарядье». Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Участники из разных стран обсуждали будущее мегаполисов в эпоху пандемии и пост-пандемии. Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом впервые урбанфорум прошел в гибридном формате - с офлайн- и онлайн-участием российских и иностранных экспертов.

В рамках деловой программы MUF гостем открытой телестудии «Комсомольской правды» стал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

ПАЦИЕНТАМ СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ

- Андрей Юрьевич, обсуждение главных тем на урбанфоруме ожидаемо коснулось пандемии и готовности городов к таким вызовам. Как сегодня ведется медицинское строительство в столице?

- Москва сейчас занята тем, чтобы защищать людей от коронавирусной инфекции. Мои коллеги из департамента здравоохранения просто на переднем крае борьбы. Медики сражаются за каждого человека. И лично мэр Москвы, заместители мэра, все врачи – низкий им поклон.

Новые объекты здравоохранения, которые мы сейчас проектируем и строим, планировались еще до пандемии. Их собирались строить не только для борьбы с инфекционными болезнями. Они нужны для создания следующей ступени развития здравоохранения в городе, совершенствования самих технологий и методов лечения. Это крупные поликлиники, ультраоснащенные новым оборудованием, с современной логистикой лечения. Кроме того, строим мощные многофункциональные скоропомощные комплексы неотложной терапии. Их планируем открыть до 2023 года.

- Эксперты часто говорят о создании так называемой «исцеляющей среды» в поликлиниках, больницах и других медучреждениях. В чем заключается этот принцип и как он внедряется?

- Исцеляющая среда это прежде всего внешний вид зданий, их комфортное внутреннее устройство, чтобы человек не чувствовал напряжения от того, что пришел в лечебное учреждение. Это другие пространства - широкие окна, места отдыха, телевизоры в поликлиниках, большие холлы и зимние сады в медицинских центрах. Внутреннее убранство должно быть похоже на домашнее в лучшем случае или на хорошую гостиницу. К тому же и размещение медицинского оборудования не должно давить своей технологичностью на человека.

Многие врачи понимают, что психологическое состояние человека имеет колоссальное влияние на его физические ощущения, на течение лечения и достижение результата. Поэтому нам надо построить не просто оснащенные объекты, но и удобные, комфортные для человека, чтобы он чувствовал себя лучше, просто зайдя в медицинский центр. Сложная задача, но, уверен, мы с ней справимся.

ЖИЛЫЕ ДОМА МОЖНО СОБИРАТЬ ИЗ МОДУЛЕЙ

- В этом году активно обсуждаются технологии модульного строительства жилья, в том числе и по программе реновации. Могли бы рассказать о перспективах этой технологии и ее возможном внедрении в Москве?

- При индустриальном строительстве вне стройплощадки создается большинство конструкций и элементов, которые подвержены погодным условиям, ветрам, перепадам температуры. Конечно, на обычной площадке можно организовать качественный контроль, но сложнее, поэтому идея крупнопанельного модульного строительства вполне реальна. Хотя у нее есть некоторые ограничения, например, по месту нахождения и доставке конструкций.

В Москве один из частных застройщиков уже проводит такой эксперимент, который позволяет в кратчайшие сроки собирать дом, как из кубиков практически. Это не простая задача. Сейчас коллеги занимаются отладкой технологий, в том числе, производства модулей, контролем за их сборкой. Для объектов индивидуального монолитного домостроения испытываем комплекты сборки внутренних инженерных систем. Их можно сделать на предприятиях и потом привезти в строящийся дом уже готовые блоки. Это позволяет скомплектовать водо-, энерго-, теплоснабжение, не производя такие сложные работы на стройплощадке.

Конечно, это сложно стопроцентно выполнить в цехах закрытых предприятий. Строительство – это то место, где формируется заново производственная площадка, создается продукт строительства. Поэтому некоторые ограничения все же остаются. Но точно мы будем стараться испытывать модульную технологию, потому что она имеет свои плюсы в качестве и в скорости. Такие дома ничем не отличаются внешне от объектов монолитного возведения. Думаю, через год мы будем готовы говорить о существенных возможностях применения этой технологии и принимать дальнейшие решения.

ВДОЛЬ РЕКИ ПОЯВИТСЯ БОЛЬШЕ ПРИЧАЛОВ И КАФЕ

- Недавно в столичном Стройкомплексе одобрены рекомендации для обустройства прибрежных территорий акваторий Москвы. Что конкретно теперь изменится при строительстве и реконструкции набережных?

- Река в городе дает совершенно другое ощущение жизни. Москва-река, по сути, была зажата промзонами по большей части. Раньше она рассматривалась как удобное место для доставки грузов. Сейчас все изменилось. Река в городе - это огромный капитал для создания удобной атмосферы для жизни. Поэтому мы концентрируемся на создании комфортных набережных, где люди проводят свое время, гуляют, развлекаются. Те районы, которые сейчас проходят трансформацию, например, район ЗИЛа – это просто фантастическое место для отдыха.

В одобренных рекомендациях приписано укрепление самих берегов, создание опорных и причальных стенок, пешеходных мест, велодорожек, благоустройство, озеленение, места подъезда и подхода к набережным, а также возможно, размещение некапитальных ресторанов и кафе. Конечно, разные районы будут выглядеть по-разному, но основные подходы будут такие.

РАНЬШЕ УЧИЛИСЬ МЫ, ТЕПЕРЬ УЧАТСЯ У НАС

- Летним ростом цен на стройматериалы сейчас обеспокоены не только власти и строители, но и покупатели квартир. Не придется ли отказаться совсем или сдвинуть сроки по городским и инвесторским проектам?

- Безусловно, сезонные удорожания связаны не только с активным строительством в нашей стране. Есть спрос на металлы за рубежом, в том числе, на стройматериалы. Мы наблюдаем за этой ситуацией и реагируем на нее. С другой стороны, рыночные механизмы работают в обе стороны. В случае большого спроса цены идут вверх, если спрос стабилизируется, цены опускаются. Мы будем делать все для того, чтобы оставаясь в жестких ограничениях бюджетного финансирования, реализовать проекты в срок или раньше срока.

- Юбилейный десятый урбанфорум в Москве завершился. Как оцениваете его работу?

- Несмотря на то, что из-за пандемии форум проводился в ограниченном формате личного общения, многие спикеры выступили в режиме онлайн, в любом случае, всегда интересно обменяться мнениями. В этот раз у форума есть две особенности. Во всех выступлениях подчеркивалось, что города существуют не сами по себе, а для того, чтобы в них жили люди. Это фактор социального развития. Вторая особенность заключается в том, что первые форумы мы проводили в Москве и рассказывали, что планируем сделать, спрашивали у коллег их мнения, как они решали подобные задачи. А на этом форуме мы рассказываем о том, что сделали и как. По многим параметрам мы ушли вперед от наших коллег в других городах. Сегодня уже мы выступаем людьми, которым задают вопросы, у которых интересуются, как был достигнут тот или иной результат. Причем не только в строительстве, а во всех сферах работы. Раньше учились мы, теперь учатся у нас.