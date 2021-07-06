Главному политическому конкуренту Лукашенко дали 14 лет

Виктор Бабарико в прошлом был одним из самым публичных банкиров республики Фото: REUTERS

Верховный суд Белоруссии приговорил банкира к 14 годам колонии усиленного режима за «получение взятки в особо крупном размере, организованной группой», и за «легализацию средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

По версии следствия, Виктор Бабарико в течение 16 лет – с 2004 по 2020 год – получал взятки, руководя Белгазпромбанком. А еще он за это время вывел из страны 12 млн. долларов – деньги уходили за границу под видом дивидендов.

Приговор банкиру вызывает удивление – у нас 14 лет дают серийным маньякам, даже «полковник-миллиардер» Захарченко получил меньше. Здесь же речь идет в худшем случае о финансовых махинациях средней руки, да и то… 12 млн. долларов за 16 лет для руководителя одного из топ-5 банков республики… Но белорусам, конечно же, виднее, как наводить у себя порядок.

Впрочем, если разобраться в предыстории обвинений, то у такой показной строгости появляется некоторое объяснение. Виктор Бабарико в прошлом был одним из самым публичных банкиров республики. Он любил общаться с прессой и делать громкие критические заявления. Бабарико критиковал Лукашенко за неэффективную экономическую политику и нежелание бороться с коронавирусом, а белорусов ругал за пассивность.

Пока дело не шло дальше эпатажных интервью, карьера банкира оставалась довольно безоблачной. Но в мае 2020 года Бабарико официально объявил, что собирается побороться за президентский пост. Старт выборной кампании получился успешным: за выдвижение Виктора отдали подписи 430 тысяч человек (абсолютный рекорд для альтернативных кандидатов, пресловутая Тихановская еле-еле собрала необходимые 100 тысяч подписей). Бабарико быстро получил статус главного оппонента Лукашенко – участники неофициальных предвыборных опросов больше всего голосов отдавали как раз банкиру.

Однако, Бабарико арестовали уже через месяц после со старта избирательной кампании. В СИЗО попал и его сын Эдуард, возглавлявший предвыборный штаб отца. Мы не знаем, случайно совпало возбуждение уголовного дела с началом политической карьеры банкира или нет, но сам Бабарико обвинения так и не признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Белоруссии «копают» под кандидата в президенты

Виктор Бабарико может стать фигурантом уголовного дела (подробнее)