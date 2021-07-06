Чиновник избил ученых, отказавшихся рекомендовать его в академики

Инцидент произошел еще 6 июня 2021 в государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, которая отвечает за постройку и отправку за пределы Земли спутников и пилотируемых кораблей.

Инцидент произошел еще 6 июня 2021 в государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, которая отвечает за постройку и отправку за пределы Земли спутников и пилотируемых кораблей. Председатель совета директоров инвестиционной «дочки» корпорации (China Aerospace Investment Holding) 57-летний Чжан Тао очень хотел стать членом Международной академии астронавтики, для чего ему было необходимо получить рекомендации от более научно подкованных коллег, уже состоявших в академии, - 85-летней У Мэйронг и 55-летнего Ван Цзиньняна, которых он пригласил для этого на деловой обед. Однако вышло не очень – ученые отказались подмахнуть бумажку, так как в буквальном смысле слова видели Тао в первый раз в жизни и ничего не знали о его научных достижениях. Это привело высокопоставленного чиновника в ярость, которая усугубилась еще и его алкогольным опьянением.

Впрочем, первое время чиновник не распускал кулаки, а выражал свое разочарование исключительно словами. При этом он даже вызвался подвезти ученых домой вместе (дело было поздним вечером), но потом взбесился и напал на своих коллег, от души избив несчастных: у Мэйронг в итоге диагностировали перелом позвоночника, а Цзиньнян отделался ушибами и травмами ребер.

Сам Тао работает в аэрокосмической отрасли с 1983 года, правда занимается не техническими аспектами, а в основном экономическими вопросами и управлением. Он также является главой партийной ячейки China Aerospace Investment Holding. Его оппоненты гораздо более подкованы в научных вопросах, например, в 2013 году Мэйронг стала первой женщиной в истории, выигравшей престижную премию имени Теодора фон Кармана, ежегодно присуждающуюся Международной академией астронавтики для признания выдающихся достижений на протяжении всей жизни.

Кстати, подобная выходка первоначально никак не повлияла на карьеру Тао, ведь пока его «оппоненты» месяц лежали в больнице, сам чиновник ходил на работу как ни в чем не бывало. Возможно, что никто бы так и не узнал о драке, но информация утекла в китайский Интернет и вызвала там волну возмущения. Местная соцсеть Weibo буквально взорвалась 130 миллионами сообщений с хэштегом о требованиях покарать злодея, а аккаунт аэрокосмической корпорации завалили комментариями с требованием справедливого расследования инцидента. В результате Тао подал в отставку, а сейчас и вовсе задержан полицией. Госкорпорация обещала тщательно изучить произошедшее.

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