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Общество6 июля 2021 15:41

Суд запретил Double Data извлекать и использовать данные пользователей ВКонтакте

Компания бесконтрольно собирала данные пользователей
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Double Data бесконтрольно собирала данные пользователей ВКонтакте

Double Data бесконтрольно собирала данные пользователей ВКонтакте

Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел выводы суда первой инстанции: он признал в действиях Double Data нарушение прав на использование базы данных ВКонтакте. Суд запретил Double Data извлекать и использовать данные пользователей, а также взыскал компенсацию в размере 1 рубля.

Double Data бесконтрольно собирала данные пользователей ВКонтакте, включая фамилии, имена, год рождения и другую открытую информацию. Эти данные использовались Double Data в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заёмщиков. Ни пользователи, ни сама соцсеть не давали на это разрешения.

Пресс-служба ВКонтакте:

«Действия Double Data нарушают права пользователей ВКонтакте. Наша работа не останавливается — мы продолжим защищать данные нашей аудитории. Пользователи ВКонтакте доверяют своему окружению и знакомой площадке, поэтому мы считаем важным оправдать их доверие и предотвратить бесконтрольное и незаконное использование информации».

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