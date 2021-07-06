Музеи хотят продвигать себя в СМИ и соцсетях

Алла Манилова, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации: Суть проекта «Музейные маршруты» в том, чтобы музейные учреждения научились себя продвигать и формировать спрос на всей территории нашей страны. Фото предоставлено Министерством культуры РФ

«Комсомольская правда» приняла участие во Всероссийском проекте «Музейные маршруты России». В рамках проекта в 10 городах России собираются представители музеев, чтобы обсудить, как продвигать себя в медиапространстве. Накануне в Культурно-выставочном центре Севастополя открылся пятый семинар на эту тему. Ранее подобные мероприятия прошли в Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Туле. На каждой подобной встрече эксперты обсуждают механизмы продвижения музеев, систематизацию и развитие музейного туризма, увеличение количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.

«Суть проекта «Музейные маршруты» в том, чтобы учреждения научились себя продвигать и формировать спрос на всей территории нашей страны. Механизмы и инструменты продвижения, что работает, что эффективно на сегодняшний день – все эти вопросы являются предметами дискуссии», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

В рамках Севастопольской встречи представители ведущих музеев России рассказали о наиболее удачных проектах, которые позволили им не только не потерять в посещаемости, но даже добиться ее роста, причем по сравнению с допандемическим 2019-м годом.

Так, директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказал, что посетители чаще заходят на официальный сайт, чем звонят в музей. Тогда музейные программы переформатировали и открыли онлайн-бронирование. Это позволило существенно нарастить объём заказов.

Фото предоставлено Министерством культуры РФ

Директор Музея Победы Александр Школьник рассказал о проекте «Территория Победы», который собрал информацию обо всех военно-исторических музеях России. По его мнению, Музей Победы мог бы поделиться этими сведениями с представителями туриндустрии, чтобы они включили эти культурные площадки в свои маршруты, и это даст приток посетителей во все музеи.

Представитель Медиагруппы «Комсомольская правда» рассказал о принципах создания и продвижения медиапроектов культурной тематики и показал наиболее успешные примеры таких проектов, реализованных в сотрудничестве с музеями, бизнесом, региональными властями (продвижение привлекательности).

Мероприятия проекта «Музейные маршруты России» пройдут также во Пскове, Смоленске, Саратове, Саранске и Красноярске. Итоги семинаров, как ожидается, будут подведены на большой проектно-аналитической сессии во время X Санкт-Петербургского международного культурного форума.