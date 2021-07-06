Дмитрий Песков: Обращения на «Прямую линию» будут обрабатываться постоянно - до полного решения проблем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 6 июля, во второй половине дня Владимир Путин прилетел в Кузбасс...

- Повез ли президент в Кемерово так называемую «Жалобную папку», как мы ее назвали в своей газете, с обращениями из региона, которые поступили во время «Прямой линии»? И будет ли заслушан доклад губернатора Сергея Цивилева, в частности, по жалобе Елены Владимировны Калининой про ветхий детский сад из Новокузнецка, - этот фрагмент звучал во время «Прямой линии».

- Ну, по детскому саду все делается уже, на эту жалобу очень оперативно наступила реакция.

Что касается «Жалобной папки», то тут я не могу вам сказать, какое будет решение. Но, по крайней мере, президент обладает всем объемом информации.

- Скажите, а как идут дела с обработкой других двух миллионов обращений граждан, которые поступили во время «Прямой линии»?

- Дело - в самом начале.

Эта обработка – процесс очень длительный. Сейчас как раз мы верстаем для ведомств (обращения граждан. - А.Г.), делаем подборки по министерствам, многие губернаторы обратились за сводом вопросов и обращений по своим регионам.

Сейчас это все готовится.

- По длительности это сколько – месяц, два?

- Нет, это будет продолжаться до следующей «Прямой линии». Опыт прошлых лет так показывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021: президент рассказал, чем привился, что будет делать после отставки и можно ли восстановить СССР

30 июня Владимир Путин провел свою уже 18-ю по счету ежегодную «Прямую линию» - ответив на вопросы россиян. И вот что сказал (подробности)