Продажи в аптеках упали на 15%: эксперт объясняет, почему россияне стали экономить на лекарствах

С января по май россияне потратили в аптеках на 14,9% меньше, чем год назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нынешнем году россияне стали экономить на медикаментах и реже ходить в аптеки. Как подсчитали в компании DSM Group для Ведомостей, с января по май россияне потратили в аптеках на 14,9% меньше, чем год назад - это антирекорд за четырехлетнюю историю наблюдений. В сумме фармацевтическая отрасль не досчиталась 578,2 млрд рублей. Причем это касается не только лекарств, но и остальной продукции, которой торгуют в аптеках – БАДов, витаминов, шампуней и т. д.

Первая причина падения спроса на медпрепараты - рост цен на лекарства. Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил, что с января по май медикаменты подорожали на 7,9%.

- К концу года, скорее всего, рост цен даже ускорится до 8-9 процентов, - прогнозирует Беспалов. - Причины подорожания - зависимость от импорта, падение рубля, внедрение системы маркировки.

По словам эксперта, спрос также упал из-за того, что в конце 2020 года на фоне второй волны пандемии многие россияне накупили лекарств «с запасом». Эти запасы они и расходовали в начале года, физически не посещая аптеки.

- К тому же очень серьезно снизились доходы населения. Россияне стараются экономить, но все же не на жизненно важнейших препаратах и лекарствах первой необходимости. Стали меньше покупать других товаров - витаминов, пробиотиков и т. д. Люди могут легко без них обойтись, поэтому и отказываются в первую очередь. Или же заменяют БАДами, которые заказывают в интернете, - говорит Беспалов.

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