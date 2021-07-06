«Бюджет не переживет»: Правительство не хочет давать пенсионерам скидку по налогу на вклады

С января этого года в нашей стране действует налог, которым облагаются доходы, полученные от вкладов, превышающих миллион рублей. Фото: Shutterstock

На днях неработающих пенсионеров захотели освободить от налога на миллионные вклады. Такую инициативу выдвинули депутаты Госдумы от КПРФ. Законопроект появился на сайте нижней палаты парламента. Народные избранники апеллируют тем, что Россия – это «социально-ориентированное государство», которое «должно поддерживать социально-слабые группы населения». В отличие от кучи явно популистских законопроектов, этот вполне продуманный. Но в правительстве отвергли и его.

О КАКОМ НАЛОГЕ РЕЧЬ

С января этого года в нашей стране действует новый налог. Им облагаются доходы, которые человек получил от вкладов, превышающих миллион рублей. Математически формула, по которой высчитывается налог, сложнее и зависит от ключевой ставки Центробанка (см. «Калькулятор «КП»). Но в целом суть такая. Если на счетах лежит меньше миллиона рублей, ничего государству не платишь. Если больше – то с доходов, набежавших на ту сумму, которая больше миллиона, платишь подоходный налог (13%). И не важно, кто ты – бизнесмен, топ-менеджер или пенсионер, накопивший на старость небольшой капитал.

- Неработающие пенсионеры нуждаются в поддержке, в том числе в форме налоговых льгот. Сейчас интересы социально слабых групп населения не учтены, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - В условиях, когда прожиточный минимум пенсионера не соответствует фактическим потребностям взрослого человека, многие граждане стараются в период трудовой деятельности сделать накопления, которые позволят им не бедствовать в старости.

Депутаты приводят пример: мол, чтобы накопить всего 1,5 млн рублей, нужно каждый месяц в течение 25 лет откладывать по 5 тысяч рублей. То есть копить полжизни, чтобы потом государство забрало излишки со «сверхдохода». А если откладывать меньше, то копить такую сумму придется всю жизнь.

Сами расчеты, конечно, прямолинейны. Не учитывают гиперинфляции, девальвации, банкротств банков и многих других рисков. Но такое упрощение депутатам можно простить, если не придираться и взять за аксиому, что доходы по вкладам всегда примерно равны инфляции.

ОТ ЧЕГО ХОТЯТ ОСВОБОДИТЬ

- С выходом на пенсию неработающий пенсионер больше не имеет трудовых доходов и, как следствие, возможности продолжать создавать накопления. В этих условиях потеря даже трех тысяч рублей в год будет для него ощутимой, - пишут депутаты. - В этой связи законопроектом предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с доходов в виде процентов по вкладам при условии, что указанные доходы не превышают двенадцатикратной величины прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России.

Другими словами, если пенсионер в виде процентов получает от банка не больше 120 тысяч рублей в год (или 10 тысяч в месяц), тогда его стоит освободить от налога с этих доходов. По сути, депутаты просят не полностью освободить неработающих пенсионеров от налога, а просто расширить им налоговый вычет. Вполне здравый подход. С учетом интересов Минфина. И в рамках модной сейчас адресной социальной поддержки.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Допустим, у пенсионера есть на счете 1,5 млн рублей. Они лежат на рублевом вкладе под 5% годовых. В декабре срок действия заканчивается. Доход составит 75 тысяч рублей. По закону из этой суммы нужно отнять 42,5 тыс. рублей. Это тот самый налоговый вычет - для тех, у кого небольшие сбережения. Он считается как доход с миллиона рублей, полученный по ключевой ставке ЦБ на 1 января 2021 года – 4,25% годовых. Остается 32,5 тыс. рублей. Именно с этой суммы берется налог (13%) – 4225 рублей.

УБЕРЕЧЬ ОТ МАХИНАЦИЙ

- Ограничение суммы доходов обусловлено необходимостью обеспечить поддержку именно социально-слабых неработающих пенсионеров, а также избежать возможных злоупотреблении путем оформления больших вкладов на пенсионеров их родственниками или иными заинтересованными владельцами вкладов, не относящимися к социально-слабым группам населения, - объясняют депутаты.

Если не делать ограничения, можно предположить, что богатые люди станут перекладывать деньги на счета своих старших родственников и тем самым уходить от налогов. Но если принять ту версию, которую предлагают депутаты, много на этом ушлые граждане не заработают – максимум 10 тысяч рублей в год. Неработающие пенсионеры смогут без лишних налогов держать на счетах только 2 – 3 миллиона рублей (в зависимости от ключевой ставки ЦБ и процентов по банковским вкладам).

По сути, депутаты просят не полностью освободить неработающих пенсионеров от налога, а просто расширить им налоговый вычет. Фото: Shutterstock

Тем не менее в правительстве законопроект не поддержали.

- Реализация указанного предложения приведет к сокращению поступлении сумм налога на доходы физических лиц, источники компенсации которых законопроектом не определены. С учетом изложенного, правительство законопроект не поддерживает, - говорится в заключении, подписанном вице-премьером Дмитрием Григоренко.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ

Могу помочь уважаемому руководителю аппарата правительства в поиске «источников компенсации». И напомнить, что недавно правительство решило изъять 100 млрд рублей сверхприбыли у металлургов. А теперь обсуждает еще один налоговый маневр на 400 млрд рублей, которые возьмут с нефтяников, состоятельных граждан и за счет повышения акцизов.

Для сравнения, даже если у каждого из неработающих пенсионеров сказочным образом на счетах образуется по 3 млн рублей, и они не будут платить за них налоги, выпадающие доходы бюджета составят меньшую сумму – всего 300 млрд рублей (по 10 тысяч рублей незаплаченных налогов на каждого из 30 млн неработающих пенсионеров). То есть меньше, чем правительство хочет собрать только за счет одного налогового маневра. В реальности сумма будет на два порядка меньше – всего 2 - 3 млрд рублей. Потому что богатых пенсионеров в нашей стране – не миллионы, а в лучшем случае пара сотен тысяч человек.

При этом, по мнению экспертов, обделенные повышенным вниманием Минфина и налоговиков отрасли еще остались. По крайней мере, одна. Есть с кого собрать деньги, а не экономить на пенсионерах.

- За кадром остались главные выгодоприобретатели COVID-кризиса – банки, шире – финансовый сектор. Все последние годы банки делают деньги буквально из воздуха. По итогам года совокупная прибыль банковского сектора должна составить 2 трлн рублей. Но облагаться эти сверхдоходы будут по стандартной ставке налога на прибыль в 20%, - сетует доктор экономических наук Никита Кричевский.

Видимо, налоги именно с пенсионеров для Минфина особенно значимы.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему опять забыли работающих пенсионеров?

Это уже вопрос к депутатам, которые инициировали законопроект. Наверное, усиливать сегрегацию между работающими и неработающими пенсионерами не стоит. С 2016 года, когда работающим пенсионерам отменили ежегодную индексацию, разница между средними пенсиями достигла 3 – 4 тысяч рублей в месяц. А они, между прочим, тоже копят на тот период своей жизни, когда физически не смогут работать. И те самые три тысячи рублей в год им будут совсем не лишними.

Разные группы депутатов несколько раз вносили различные законопроекты о том, чтобы вернуть индексацию работающим пенсионерам – хотя бы в усеченном виде. Предлагались компромиссные варианты. Но ни один законопроект на эту тему не прошел. И это несмотря на то, что цена на нефть снова высока ($75 за баррель), и бюджет в этом году, скорее всего, станет профицитным.

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