Анекдоты: Сочувствую атеистам - вечно у них все не слава богу

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
Сейчас он мог бы стать успешным руководителем управляющей компании ЖКХ.
* * *
У окулиста:
- Какую букву я показываю?
- А где вы?
* * *
Я вот подумал, сколько людей я уже спас только потому, что не пошел учиться на врача.
* * *
Жизнь коротка. Не тратьте ее напрасно.
Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами.
* * *
На публичной лекции о наследственности один из слушателей говорит лектору:
- Я могу в одну секунду доказать, что все ваши теории ошибочны. Я вас познакомлю с моей женой - ее мать была немой!
* * *
Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона.
Заблокировала 247 контактов и купила трактор.
* * *
- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит...
* * *
Из инструкции по самообороне:
«Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное - не растеряться».