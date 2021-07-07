Анекдоты: Сочувствую атеистам - вечно у них все не слава богу

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.

Сейчас он мог бы стать успешным руководителем управляющей компании ЖКХ.

* * *

У окулиста:

- Какую букву я показываю?

- А где вы?

* * *

Я вот подумал, сколько людей я уже спас только потому, что не пошел учиться на врача.

* * *

Жизнь коротка. Не тратьте ее напрасно.

Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами.

* * *

На публичной лекции о наследственности один из слушателей говорит лектору:

- Я могу в одну секунду доказать, что все ваши теории ошибочны. Я вас познакомлю с моей женой - ее мать была немой!

* * *

Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона.

Заблокировала 247 контактов и купила трактор.

* * *

- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!

- Ну и что?! А вот этот вообще голый!

- Да, сэр! Но он выходит...

* * *

Из инструкции по самообороне:

«Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное - не растеряться».