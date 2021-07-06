ФСБ поймала консула Эстонии на шпионаже

Сотрудник диппредставительства Эстонии был задержан ФСБ с поличным, когда получал от российского гражданина материалы закрытого характера. Фото: Виталий Невар/ТАСС

ФСБ России заявило о задержании в Петербурге консула генерального консульства Эстонской Республики Марта Лятте.

- Сотрудник диппредставительства Март Лятте был задержан с поличным, когда получал от российского гражданина материалы закрытого характера, - сообщает ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы оценили действия эстонского консула как "несовместимые с дипломатическим статусом работника и враждебными".

- К Марту Лятте будут применены меры согласно международному праву, - отметили в ФСБ.

Как правило, в подобных случаях иностранный посол может быть выдворен за пределы страны.

А больше Лятте наказывать не за что. Поговаривают, что обычно дипломаты этой страны, которая состоит в НАТО, по собственной инициативе не работают, а выполняют задания ЦРУ в качестве банальных курьеров. Дело в том, что иностранным дипломатам разрешено перевозить через нашу государственную границу почту и грузы, которые не досматриваются. И если бы сотрудники нашей контрразведки не поймали Лятте с поличным, он бы непременно доставил бы материалы в США дипломатической почтой.

Напомним, в апреле ФСБ поймала в Санкт-Петербурге при подобных обстоятельствах украинского консула Александра Сосонюка. Он также получил секретные данные от гражданина России. Иностранного дипломата после инцидента выслали домой.