"Мне, может, неделя-две осталась, могу помереть": тяжелобольной экс-жене Аршавина резко стало хуже

Алиса Казьмина в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1". Фото: YouTube

Состояние тяжелобольной бывшей жены Андрея Аршавина резко ухудшилось. У Алисы Казьминой выпали волосы и зубы, а также появились новые проблемы с суставами. Без операции, по словам многодетной матери, она умрет.

"Меня оставлять без операции нельзя, я могу помереть. Но и делать опасно, нужны сильные специалисты. Мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция", - заявила бывшая жена Андрея Аршавина в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

В студии Алиса Казьмина предстала без привычной копны волос. Женщина сильно похудела и выглядит совершенно изможденной. Редкое аутоиммунное заболевание спровоцировало некроз тканей на лице, из-за чего сильно пострадала внешность некогда привлекательной брюнетки. "У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль", - признавалась ранее женщина.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Брюнетка воспитывает дочь от Аршавина, а также двух наследников от предыдущего брака. Она ежемесячно получает алименты на дочь от спортсмена - Есению - в размере 300 тысяч рублей, а также деньги на двух старших детей от первого мужа-бизнесмена.

Недавно суд принял решение о выселении многодетной матери из дома ее бывшей свекрови, в котором она жила. Коттедж расположен в элитном поселке. С женщины требуют неустойку в размере двух миллионов рублей. "Алиса не имеет к этому дому никакого отношения. Дом был куплен, когда у Андрюши еще были отношения с Юлей, ремонт начинался с участием Юли. Потом они расстались, и Андрюша переписал эту недвижимость на меня в 2015 году - подарил. В нем никогда никто не был прописан", - делилась мама Аршавина.

У Татьяны Ивановны накопилось много вопросов к бывшей невестке. "Пока вы не признаетесь, что украли миллион долларов, нам придется действовать через следствие. Она даже при Андрюше столько жрала наркотиков, это он еще об этом молчит. Она чуть со свету нас не сжила. Я до сих пор это хлебаю! Вы думаете, я не болею? Где я лежала, вы не знаете! Два месяца помирала! Когда мы жили тут как на войне, никому дела не было", - отмечала пенсионерка.

Татьяна Ивановна уверена: "Алиса не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость. Андрей отправляет ей такие алименты, что она на них могла бы снять любую квартиру, и жить прекрасно. На деньги, которые у нее есть, она также может купить любое жилье".

По словам мамы Аршавина, ее сын не верит ни одному слову Алисы. "Она обглодала его до костей. Андрюша, когда с ней познакомился он еще был с Барановской, но уже ежемесячно посыла ей деньги, она была на его обеспечении. Она высосала из него огромное количество денег. Профессиональная аферистка. Ей нужны только деньги. У Алисы был свой счет, а Андрей постоянно перечислял туда деньги. И у меня она брала деньги на лечение, врала", - рассказала Татьяна Ивановна о бывшей родственнице.