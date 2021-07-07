Права в России продолжают покупать, а каршерингом пользуются дилетанты

Как изменилась жизнь автошкол после последних изменений? Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в России сдают на права по новому регламенту. Главное изменение - отмена площадки: испытания, которые на ней проходили будущие водители, перенесли в город. Так что этапов экзамена осталось два: теория и вождение в городе.

Второе важное изменение - отмена стандартных маршрутов. Заранее известен лишь перечень улиц, на которых будут проводить экзамен. Сам же маршрут каждый раз будет меняться - его определит экзаменатор прямо во время езды.

И третье серьезное изменение касается штрафных баллов. Экзамен сдан, если ученик набрал от 0 до 4 таких баллов. Максимальный штраф в 5 баллов, означающий провал, теперь назначается не только за выезд на встречку или пересечение сплошной. Такое наказание могут впаять за непристегнутый ремень или использование телефона во время движения.

Как изменилась жизнь автошкол после последних изменений? Поможет ли это выпускать более квалифицированных водителей? «Комсомолка» поговорила об этом с экспертами.

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. АРЕНДНОГО

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин на происходящее смотрит без энтузиазма.

- Из-за отмены площадки сдать экзамен стало сложнее. Раньше все было поэтапно, теперь все сразу. Люди боятся, нервничают, сдать с первого раза не могут. И у инспектора появилось больше возможностей завалить на экзамене и склонить человека к коррупции. И к маршрутам теперь не подготовишься, это тоже на руку коррупционерам. В общем, права продолжают покупать. Теорию ученики сдают сами, но всех режут на практике. А практику сейчас можно сделать, но «за отдельную плату».

Автоэксперт Андрей Ломанов тоже не в восторге от нововведений. По его мнению, реформа не решила главного вопроса - качество подготовки водителей. Было бы лучше, если бы им давали больше времени на езду с инструктором по городу, - сейчас достаточно откатать 28 часов, и тебя допустят до экзамена в ГИБДД.

- К сожалению, по-прежнему на дороги выпускают фактически самоучек. Ученик проводит очень мало часов с инструктором. Представьте себе водителя, который первый раз в жизни подходит к автомобилю, а через 28 часов он уже с правами. И даже 56 часов не решат проблему. Это как выпустить пилота самолета, налетавшего не тысячи, а десятки часов. Все это - не подготовка водителя, а подготовка к сдаче экзамена в ГИБДД, - говорит Андрей Ломанов.

По словам эксперта, все это приводит к тому, что неопытные выпускники автошкол используют в качестве «тренажеров» каршеринговые машины.

- Ну, сдал на права, а машины нет, денег нет, в кредит брать неохота. Поэтому такой водитель с нулевым опытом вождения берет каршеринговый автомобиль и начинает ездить. Если бы у него была своя машина, он мог бы накатать на ней много часов и научиться вождению. А в каршеринге за время надо платить, оно ограничено. В итоге он ездит мало, навыки остаются на плохом уровне. Из-за этого на дорогах страдают все, в том числе опытные водители, - говорит Андрей Ломанов.

Тем не менее Ломанов отмечает - коррупции стало меньше.

- Коррупцию не удается искоренить, но сейчас она не настолько серьезная, как 20 лет назад. Тогда права просто покупали и домой приносили. Проблему помогла решить фото- и видеофиксация, - говорит автоэксперт.

«НУЖНО ПРИТЕРЕТЬСЯ»

Впрочем, некоторые эксперты уверены: зря ругают новую систему сдачи экзаменов. Люди просто к ней пока не привыкли.

- Отмена площадки, новые штрафные баллы - все это на благо, - считает Александр Ачкасов, председатель Союза автошкол Москвы и России. - Но все хорошее приживается со скрипом, оно должно притереться. Пока люди поймут, что это позитивные изменения, должно пройти время.

- А как же коррупция? - спрашиваю эксперта.

- Коррупции в нашей отрасли не больше, чем в среднем по стране, - говорит Александр Ачкасов. - И в машинах, и в классах стоят камеры. В классах, помимо камер, ходят два инспектора - списать невозможно.

Кстати, Ачкасов рассказал, что скоро Россию ждут очередные изменения в системе подготовки водителей.

- Скорее всего, в сентябре в автошколах введут новые программы. Надеюсь, что к их написанию привлекут автошколы. Ведь то обучение, которое ведется сейчас, досталось нам еще с Советского Союза. Ничего плохого в этом нет, но сейчас все изменилось - дороги, машины, водители.

По словам эксперта, если уж мы взялись уходить от советской системы подготовки, то стоит принять на вооружение опыт развитых стран. Например, в Великобритании водителей готовят при помощи обучающих видео. Каждому ученику автошколы показывают видеоролики - их может быть не одна сотня. Каждый ролик длится 30 секунд и моделирует определенную ситуацию. Например, перед вами на дорогу выскакивает заяц - что нужно делать, продолжать движение или резко бить по тормозам? Конечно, продолжать движение, - объясняют ученику. Все это откладывается в памяти, и когда перед вами на реальную дорогу выскочит реальный заяц, то вы уже знаете, что нужно делать.

- А в Швеции есть тренажер, имитирующий аварию, - рассказывает Александр. - Садишься, тебя пристегивают ремнем безопасности, ты разгоняешься до 40 км в час и «врезаешься» в плиту на экстренном торможении. И тебе показывают, сколько тонн на тебя действует. Человек, один раз посидевший на этом тренажере, понимает, к чему приводит такая авария. Он испытывает такой испуг, который на всю жизнь заставит его быть хорошим водителем. Мечтаю, чтобы такой тренажер был в каждой школе. Такие ролики нужно ввести в программу, и тогда смертность на дорогах значительно снизится.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗВОНОК В АВТОШКОЛУ

«Серьезных изменений не произошло»

Звоню в одну из крупных столичных автошкол с вопросом: как теперь учиться и получать права по-новому?

- Не переживайте, никаких серьезных изменений не произошло. Перед экзаменом на права вы проходите у нас внутреннее тестирование, которое абсолютно идентично сдаче в ГИБДД. А перед этим вы можете покататься в районе сдачи экзамена с нашим инструктором, - ответили мне на том конце провода. - Что касается «теории», то тут вообще ничего не изменилось: нужно выучить 800 вопросов, а на экзамене в билете будет 20 штук.

Обучение в этой конкретной автошколе стоит 23 500 рублей (28 часов вождения) или 39 000 рублей (56 часов езды с инструктором). Теоретические занятия можно посещать как удаленно, так и очно - с небольшой доплатой.