Почему перевозчики в регионах до сих пор летают на старых советских самолетах

Взлет самолета Ан-26, Оренбургская область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 6 июля, на Дальнем Востоке разбился Ан-26. Погибли все 28 человек на борту. Самолету было без малого 40 лет, а его эксплуатационный сертификат истекал в августе этого года.

И это далеко не первая катастрофа с участием этой модели. Не считая крушения 6 июля, в результате различных происшествий разбилось 169 самолетов Ан-26, погибло 1464 человек. У Ан-24 катастроф еще больше - 174 разбились, 2226 погибших. Почему же мы до сих пор используем старые советские самолеты в региональных перевозках?

- Для таких авиаперевозок нужны небольшие легкомоторные самолеты. Закупать их у иностранных производителей при нынешнем курсе рубля дороговато, особенно без субсидий с федерального уровня, как это уже происходит с самими местными перелетами, - объясняет экономист Пётр Пушкарёв. - Есть легкомоторные машины бразильского производства Embraer, австралийский GAF Nomad, американский Beechcraft 1900 для региональных авиалиний вместимостью до 19 человек, а также машины чешского производства. На одной из модификаций построенного в Чехии двухмоторного Turbolet L-410 мне лично доводилось летать лет пять назад из Вятки в Казань. Такие машины могут поднимать в воздух всего до 19 человек или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. Сборка L-410 должна начаться в России - на базе Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге. В октябре 2019 года Минпромторг выступал с предложением доработать именно этот самолёт и закупить его для нужд российской авиации. Не исключено, что эти планы сдвинутся из-за пандемии. Но так или иначе, их осуществление возможно только при активном участии государства.

Чешский самолет Turbolet L-410. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, об участии государства. Сейчас правительство завершает создание нового перевозчика — Объединенной дальневосточной авиакомпании. Процесс идет с 2020 года. Перевозчик будет создан на базе авиакомпании «Аврора» создается. Планируется, что ее полеты начнутся уже в июле.

«Аврора» отличается от других местных авиакомпаний. Это одно из наиболее успешных региональных авиапредприятий, по итогам 2016 года компания вошла в 10-ку крупнейших авиапредприятий России. Парк воздушных судов достаточно молод — средний возраст всего 12 с половиной лет. Перечень самолетов разнообразен — от лайнера А-319 до легкомоторного DHC-6 на 19 пассажиров.

Чтобы новая компания официально начала летать, осталось «всего ничего» - уладитиь финансовые вопросы. В мае правительство обсуждало размер субсидий для перевозчика. «Аврора» запросила у правительства 17 млрд рублей субсидий - на авиаперевозки и на новые самолеты. Однако в кабинете министров посчитали эту цифру завышенной. В нынешнем голду компании планируют предоставить около 7 млрд рублей. Из них полтора миллиарда - на льготные авиаперевозки – уже выделили.

По планам правительства, нынешним летом дальневосточная авиакомпания начнет летать по 20 направлениям. Среди них - Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита. К слову, по планам правительства, в основном летать будут на канадских DHC, а между крупными городами - на Airbus. Все "АНы" из эксплуатации хотят вывести.

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