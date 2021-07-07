Вопрос дня: Почему полстраны летает на старье? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ЛАМАНОВ, командир Ту-154, посадивший аварийный самолет в Ижме, Герой России:

- Летаем так в основном из-за грунтовых аэродромов. На них, кроме Ан-24 и Ан-26, никто и не сядет - наши самолеты прочные, а иномарки останутся без шасси. Особенно осенью и весной. На Ан-24 я 8 лет летал в Казахстане и Монголии, там полосы - одни ямы...

Александр ФРИДЛЯНД, директор НЦ Государственного НИИ гражданской авиации:

- Нечем заменять ближнемагистральные самолеты. Новых самолетов класса Ан-24 и Ан-26 вообще не делают. А наш авиапром против зарубежных закупок: ведь тогда исчезнет рынок для своей «новинки» - Ил-114. Но ведь его еще нет! Китайцы выпускают клон Ан-24. И продают в Африку и Азию - а наши покупать его не хотят.

Андрей ЛИТВИНОВ, пилот 1-го класса, командир экипажа А-320:

- Авиация во всем мире - это тяжелый бизнес. Маленькие авиакомпании не имеют средств на капремонт самолетов. Нужен новый региональный самолет и господдержка авиапрома по капремонту авиапарка за Уралом.

Леонид КОШЕЛЕВ, член правления Ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов:

- Ан-26, я думаю, упал не потому, что старый, а потому что либо его плохо обслуживали, либо конкретный агрегат вовремя не поменяли, либо на этом самолете пилотов плохо учили. Если четко выполняют регламент - что новый, что старый самолет в полете одинаков. Просто на новых летать экономичнее, быстрее и комфортнее.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»

- В Афганистане у нас были «вертушки», которые летали на последнем дыхании. Но на войне мы к этому относились спокойно. А когда сегодня уверяют, что 40-летний самолет еще столько же отлетает, - нас что, за идиотов держат? Частнику главное - заработать, он авиапарк обновлять не будет - нужно госвмешательство.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Обвал в авиации нашей произошел из-за смены общественного строя. При капитализме равенства нет. Есть деньги - летаешь на новом, нет денег и живешь за Уралом - летаешь на старье. Никакой справедливости нет и быть не может.