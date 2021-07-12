Рыбак из России Петр Тайбарея провел 41 день на самом суровом острове Баренцева моря

Петр Тайбарея с другом Сергеем Лагейским несколько суток шли вдоль побережья Баренцева моря. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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Фото робинзона по имени Петр Тайбарея нигде не сохранилось. Только благодаря очерку легендарного обозревателя «Комсомольской правды» Леонида Репина «Жестокий остров» это приключение вообще и осталось в списке робинзонад. Осталось как пример одного из самых чудесных выживаний в истории мореплаваний...

Чудо 1: доплыл

В свой 36-й день рождения ненец Петр Тайбарея отправился в небольшую экспедицию вместе с другом Сергеем Лагейским. Вышли из поселка Варандей, несколько суток шли вдоль побережья Баренцева моря до богатой рыбой речки. А вот на обратном пути вечером сбились с пути. Обходя мелководную косу, в темноте забрались слишком далеко в открытое море... Запаниковали, бросались то туда, то сюда, пока не сожгли весь бензин...

К утру разыгралась буря...

Пять суток их болтало по волнам, пока, окоченевших, не выбросило на какой-то остров.

Оба были насквозь мокрые, замерзшие, обессилевшие. Но худой и низкорослый Петр каким-то чудом смог затащить плотного и большого Сергея на высокий берег. Тот жаловался на сердце, плакал и постоянно повторял: «Нам не выжить».

Тайбарея огляделся - сомнений не возникало: они на острове. Вдалеке - в самом его конце - чернел силуэт избушки.

- Сергей, там дом, надо идти, - обернулся к товарищу рыбак.

Сергей не дышал...

На такой же лодке ненец Тайбарея отправился на промысел. Фото: Борис КОРОБЕЙНИКОВ/РИА Новости

Чудо 2: дошел

Петр кое-как завалил тело друга камнями и направился на другой конец острова, который - как потом узнал робинзон - назывался Долгий.

Добирался до избушки почти двое суток. Шел, полз, падал в обморок.

Эти несчастные 10 километров в нормальном состоянии рыбак пробежал бы за два часа. Но тут - под снегом, дождем, натыкаясь на озерца и болота - понадобилось целых 48...

Брел в полубреду, боясь задать себе вопрос - а если там не избушка? Если он ошибся? В таком случае он с такими трудами шел на верную смерть...

Хвала всем богам - он не ошибся. Это был именно домик. Когда-то его построили рыбаки как перевалочный пункт. Хлипкий и продуваемый, но не разоренный, с печкой и запасом дров... Да еще с целым богатством в виде спичек, двух каменных булок, половины банки говяжьего жира и целой бочки солярки... Можно жить. Точнее, выживать...

Петр затопил печь, разделся, развесил одежду сушиться, завернулся в одеяло и начал стряпать. Накрошил в миску хлеба, налил воды, бросил кусочек жира и поставил на огонь.

Еле дождался, когда закипит. Попробовал, обжигаясь... и понял, что ничего вкуснее в жизни не ел. Выпил бульончик, крошки оставил. Хлеба мало - надо беречь.

Закурил - пепельница из консервной банки была забита бычками.

Потом лег у растопленной печки и, согревшись впервые за много дней, провалился в бесконечно долгий сон...

Сколько проспал, он не знал. В затянутое полиэтиленом окошко все так же равнодушно щурился бесконечный серый день...

Карта. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Чудо 3: дожил

Потянулись однообразные дни на острове Долгом. Холодные и серые, как сам остров и все, что его окружало, - небо, море... Даже баланда, которую варил Тайбарея, и та была серая... Все, что хотелось в таком окружении, - залечь в избушке, свернуться калачиком и не просыпаться. Но это был прямой путь в объятия смерти...

Петр понимал, что надо заставлять себя двигаться и работать. Во-первых, отвлекает от горестных мыслей, во-вторых, не дает умереть. Движение - жизнь... Жалость к себе убивает, безжалостность - спасает. Свежий пример товарища ярко подтвердил закон. Он умер не из-за переохлаждения, болезни сердца или лишнего веса. Он умер прежде всего от того, что сдался и перестал двигаться...

Петр сдаваться не хотел - в любую погоду жестоко выгонял свое ослабевшее тело на прогулку. Собирал плавник (выброшенное морем дерево) для растопки. Находил ягоды и коренья, подбирал крылья погибших чаек - на суп.

Слабел с каждым днем все больше, но спуску себе не давал, выходя на промысел в любую погоду.

На сорок первое утро в ноябрьском тумане он увидел стоящий на якоре танкер...

До глубокой ночи робинзон жег оставшийся плавник, щедро обливая его соляркой. Кричал, махал руками. Но корабль не подавал никаких сигналов.

Петр решил, что танкер ему почудился, и пошел спать, в слезах и полной уверенности, что сошел с ума...

...А утром в дверь его избушки постучали.