Александр Бастрыкин: С начала лета в России погиб 131 ребенок

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По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении "неустановленных должностных лиц из числа сотрудников администрации Красносельского района Санкт-Петербурга". Их подозревают в том, что они проявили халатность в заключении государственного контракта от 21 июня 2021 года с одной из коммерческих структур на оказание услуг по организации отдыха на побережье Черного и Азовского морей для детей-инвалидов.

Следствием установлено, что 1 июля 2021 года неустановленные сотрудники администрации района выдали детям-инвалидам и сопровождающим им лицам 51 путевку в анапский пансионат "Полярные зори". В результате чего, 1 июля 2021 года дети инвалиды в количестве 21 человека и 30 сопровождающих их лиц заселились пансионат, условия проживания в котором "не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности". По мнению следствия, это повлекло "существенное нарушение прав и законных интересов вышеуказанных граждан".

Сейчас следователи проводят в администрации района обыски, чтобы установить виновных, которые испортили каникулы детям- инвалидам. А в Краснодарском крае началась проверка в пансионате.

Отметим, что ранее Александр Бастрыкин провел в СК России оперативное совещание по вопросам организации и обеспечения безопасности детского отдыха и оздоровления в летний период.

Он с сожалением отметил, что с начала лета в результате происшествий и несчастных случаев в России погиб 131 несовершеннолетний, большинство – в результате несчастных случаев на воде. Наибольшее количество трагических случаев, основной причиной которых стало отсутствие надлежащего контроля и внимания со стороны взрослых, произошло в Республике Коми, Краснодарском, Пермском и Приморском краях.

Руководитель следственного управления по Пермскому краю доложил о том, что только в последние дни июня зафиксировано 6 случаев гибели детей и подростков на воде. В связи с этим следственным управлением совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами инициировано проведение профилактических мероприятий в местах массового отдыха людей у воды, а также принятие иных мер, направленных на предупреждение трагических случаев в период летнего отдыха.

В связи активной сезонной деятельностью детских летних оздоровительных и образовательных учреждений Председатель СК России потребовал от руководителей региональных следственных управлений принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение безопасности и соблюдение всех необходимых условий детского организованного отдыха.