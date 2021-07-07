Американка села за руль грузовика и стала звездой соцсетей

Кларисса родом из Северной Каролины. Большегрузы она водит с 2017 года

«Я - одна из самых влиятельных людей в мире. Я люблю перевозить грузы с Восточного на Западное побережье США. За рулем я чувствую себя супергероиней. И будьте осторожны, я чертовски сексуальна», - рассказывает о себе темнокожая американка Кларисса Рэкин.

34-летняя женщина работает водителем грузовика и ничуть этого не стесняется. Напротив, в соцсетях она рассказывает своим подписчикам о то, как это здорово.

Кларисса родом из Северной Каролины. Большегрузы она водит с 2017 года, сообщает francetvinfo.

- Мне нравится дорога, - рассказывает она. – Я привожу людям радость в виде заказанных ими товаров.

Каждый день женщина записывает видео для соцсетей из кабины своей машины. И ломает стереотипы о женщинах-водителях, показывая себя с необычными, красивыми, розово-голубыми волосами, маникюром, накладными ресницами и макияжем.

За рулем она выглядит очень женственной и это, конечно же, привлекает не только подписчиков, но и ее коллег мужского пола.

- В моей профессии не так много женщин, - рассуждает Кларисса. - Поэтому хочу показать миру, что мы способны работать в этой отрасли, и мы можем это делать, оставаясь красивыми, соблазнительными и стильными.

Американка рассказывает о своей жизни, как в реалити-шоу. Она показывает своих пассажиров и размеры грузовика, рассказывает о товарах, которые перевозит.

В Соединенных Штатах - менее 10% водителей грузовиков - женщины. И Кларисса рада, что ее рассказы так популярны в соцсетях и набирают много откликов не только в США, но и во всем мире.