ФСБ показала видео задержания террористов в Пензе, Уфе и Челябинске

На кадрах видео бойцы спецназа врываются в комнаты к подозреваемым через окна Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В конце июня – начале июля 2021 года сотрудники Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом России нейтрализовали четыре законспирированные ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

- В ходе операции были задержаны чеытре главаря и одиннадцать активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона, - сообщает ФСБ России.

Задержание членов ячеек террористической организации прошло по съемным квартирам в Пензе, Уфе и Челябинске. На кадрах видео бойцы спецназа врываются в комнаты к подозреваемым через окна.

- В ходе проведенных мероприятий установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров МТО задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов, - отметили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

СК России возбудил в отношении трудовых мигрантов, которые занимались вовлечением земляков в преступную идеологию уголовные дела. Правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

* запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году

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