ВКонтакте выяснила, где россияне ищут преподавателей для частных занятий

Почти треть респондентов доверяет в поиске репетитора социальным сетям

ВКонтакте узнала, где пользователи предпочитают искать частных преподавателей для дополнительного образования. В таком ответственном вопросе респонденты больше всего доверяют «сарафанному радио» и социальным сетям.

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Согласно опросу, 36% пользователей отметили, что при поиске репетиторов обращаются к рекомендациям знакомых. Вторым по популярности местом оказались социальные сети: учителей для дополнительного образования там ищут 28% опрошенных. Столько же пользователей указали, что находят преподавателей для частных уроков в школе или вузе.

На третьей позиции расположились поисковые системы: им отдают предпочтение 22% респондентов. За ними идут рекомендации школьных учителей и сайты-агрегаторы репетиторов — они оказались по душе 19% пользователей. Реже всего опрошенные обращаются к родительским чатам (15%), агрегаторам объявлений (11%) и объявлениям на улице (11%).

Распределение по полу

Женщины больше мужчин полагаются на рекомендации знакомых: 38% против 34%. При этом мужчины на 7% чаще склонны надеяться на социальные сети: среди них показатель достиг 32%.

Женщины значительно реже ищут репетиторов для частных уроков в поисковиках — только 16% из них обращаются к этому инструменту, тогда как 29% мужчин привыкли «гуглить». Такая же ситуация складывается и с сайтами-агрегаторами репетиторов: в поисках преподавателя ими пользуются 22% мужчин и только 16% женщин.

Владимир Алёшин, директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте:

«Социальные сети становятся полноценным поисковым инструментом во многих сферах жизни: по итогам нашего опроса в отборе репетиторов им даже удалось обогнать поисковые системы. Более того, они оказались более востребованными, чем профильные площадки, где частные преподаватели традиционно предлагают свои услуги.

По нашей оценке, на рынке дополнительного образования работает около 1 млн репетиторов — часть из них давно перевела свою работу в онлайн. При обучении они используют профильные образовательные платформы, а также социальные сети и мессенджеры. Согласно исследованиям ВКонтакте, преподавателям важно, чтобы инструмент для онлайн-занятий был русскоязычным, бесплатным, интуитивно понятным и не имел ограничений по времени. В основном они используют видеозвонки, чаты и трансляции».

ВКонтакте работает департамент образовательных инициатив: с прошлой осени его команда развивает проекты для обучения — от занятий с репетиторами до онлайн-университетов. В целом ВКонтакте регулярно запускает образовательные инициативы вместе с партнёрами: так, компания открыла лабораторию искусственного интеллекта в МФТИ, провела мастерскую по цифровым медиа на факультете журналистики МГУ, а также поддерживает преподавателей с помощью стипендии VK Fellowship.