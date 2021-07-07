84-летний россиянин тайком от семьи укатил в круиз с незнакомкой и пропал Фото: Shutterstock

"Вышел из квартиры и не вернулся", — такую формулировку полицейские слышат практически каждый день, особенно часто такие истории рассказывают про пенсионеров. А в жару подобных случаев становится только больше. Как правило, люди сообщают, что родственник вышел за хлебом и пропал, но в этот раз полицейские столкнулись с поистине авантюрной историей. Несколько дней назад в один из участков подмосковного Раменского пришла 25-летняя Светлана (имя изменено) и попросила помочь разыскать своего дедушку, которого уже почти 2 недели ищет вся семья. Полицейские поинтересовались, почему никто не заявил об исчезновении раньше, ведь это могло существенно облегчить поиски. Оказалось, что за это время члены семьи успели провести самостоятельно целое расследование и выяснить интересные факты о своём родственнике.

Светлана рассказала, что за несколько дней до исчезновения 84-летний Леонид Петрович (имя изменено) поделился с внучкой своими планами. Пенсионер собирался отправиться в круиз на теплоходе из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Девушка поддержала деда в его планах и порадовалась, что в столь преклонном возрасте родственник тяготеет к активному отдыху.

Из-за большого количества работы об отъезде дедушки она забыла, напомнил ей о нём звонок бабушки. Обеспокоенный голос Ларисы Васильевны (имя изменено) сообщил, что телефон дедушки недоступен, а дома его нет. Светлана предположила, что на теплоходе могут быть проблемы со связью. Бабушка удивилась, ведь ни о каком теплоходе она не знала. Ей супруг рассказал, что собирается провести небольшой отпуск в гостинице на Валдае. Нестыковки насторожили внучку и бабушку.

Случайно в квартире среди вещей мужа Лариса Васильевна нашла буклет туристической компании с рекламой круизов, и вместе с внучкой отправилась в ближайший офис за подробностями. Показав менеджеру фотографию пропавшего родственника, женщины стали расспрашивать, какие билеты он приобрёл в агентстве. Сотрудница фирмы быстро вспомнила интересного дедушку, который рассказывал, что хочет отправиться в романтическое путешествие со своей очаровательной спутницей. Забыть такое было сложно, редко за услугами туроператоров обращаются столь пожилые и при том влюблённые клиенты. Женщина рассказала, что продала пенсионеру 2 билета в круиз. Но о таинственной спутнице Леонида Петровича она ничего не знала, эта женщина в офисе не появлялась.

Ошарашенная новостью о тайных похождениях мужа, Лариса Васильевна попросила внучку написать заявление в полицию.

— Поступило обращение с просьбой разыскать 84-летнего гражданина, который ушёл из квартиры и в данный момент его место нахождения неизвестно. Со слов сотрудников туристического агентства, он приобрел два билета на круиз. При себе имел паспорт гражданина РФ и мобильный телефон, который в настоящий момент недоступен, — сообщил источник kp.ru

В полиции составили ориентировку с особыми приметами пенсионера, его будут искать в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящий момент по факту обращения родственников проводится проверка.