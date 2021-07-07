Российские истребители над Черным морем указали американскому разведчику на коридор

В Минобороны России сообщили об очередном проявлении любопытства НАТО у границ России.

В Минобороны России сообщили об очередном проявлении любопытства НАТО у границ России. Во вторник вечером, 6 июля 2021, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Ей на встречу поднялись в небо наши истребители.

- Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря, - сообщили подробности KP.ru в Минобороны России.

Нарушения государственной границы наши летчики не допустили и сами ничего не нарушили: полёт российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Они лишь сопроводили любопытный Boeing P-8 Poseidon указывая ему воздушный коридор, который проходит за пределами нашей государственной границы. При этом истребители своим работающим оборудованием стали помехами для самолета-разведчика, который совершает свои полеты для сбора информации.

Напомним, что подобные полеты самолетов-разведчиков США у границ России стали происходить все чаще. Так, 23 июня 2021, российский истребитель был вынужден сопровождать стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Охотским морем.

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