Изобретателя из Мордовии отправили служить военной науке

Всего из Мордовии 9 призывников отправились для прохождения службы в научных ротах Минобороны России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минобороны России сообщили о призыве в ряды Военного инновационного технополиса "ЭРА" разработчика многолучевой антенны для систем радиолокации, позволяющей устанавливать бесперебойную связь.

- Выпускник института физики и химии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Вадим Ахапкин во время учебы разработал и запатентовал несколько различных антенн. Одна из них очень пригодилась. Как указано в патенте в электронном научном архиве университета, антенна позволяет обеспечить увеличение емкости радиосетей при улучшенной спектральной эффективности и более высоком качестве обслуживания пользователей, - пояснили в Минобороны России.

Всего из Мордовии 9 призывников отправились для прохождения службы в научных ротах Минобороны России.

По информации военного ведомства изобретатель после срочной службы решил остаться в Вооруженных Силах, чтобы продолжить заниматься научными разработками в интересах повышения обороноспособности страны.

По данным Минобороны, комиссариаты Центрального военного округа направят в научные роты около 140 выпускников вузов из регионов Поволжья, Урала и Сибири. Половина из них отправится служить в Военный инновационный технополис «ЭРА».