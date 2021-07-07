В России зафиксирован рост продаж кваса за последние два года

В первом случае продажи кваса выросли в 2,3 раза если сравнивать период с января по июнь 2019 и 2020 годов. В 2021 году продажи хлебного напитка увеличились еще на 34% по сравнению с прошлым годом.

Статистика Яндекс.Лавки показала еще более резкую динамику. Сравнив январь-июнь 2020-го с 2021-м, выяснилось, что спрос вырос в два раза. Пик заказов в сервисе, как и на всем онлайн рынке, приходится на июнь. В первый летний месяц заказы в три раза выше, чем в марте. Что интересно, последние годы в России растет спрос на квас в осенний и зимний периоды.

Аналитики также составили портрет среднестатистического покупателя кваса. Женщины добавляют напиток в онлайн-корзину чаще, чем мужчины. Активнее всего квас покупают те, кому от 35 до 44 лет. В 2021 году отмечают рост спроса и в категории покупателей 18 – 24 лет.

Фаворитом среди покупателей стал темный квас с насыщенным вкусом и хлебным ароматом. Он обошел светлый напиток с кислинкой. Изучив предпочтения покупателей, Яндекс.Лавка недавно запустила квас под собственной торговой маркой. Для его производства берут три вида солода — ячменный, ржаной и из ферментированной ржи. Первый отвечает за пенную шапку, второй делает вкус насыщенным, а последний компонент отвечает за цвет и хлебный аромат. Квас из Лавки будет в ассортименте сервиса круглый год. Он уже появился в продаже в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.