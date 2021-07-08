В день семьи, любви и верности росгвардейцы признаются в любви женам и невестам

Традиционно в День семьи, любви и верности семьи росгвардейцев в различных регионах страны становятся героями репортажей, телепрограмм и публикаций. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

8 июля, в День семьи, любви и верности, для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые по долгу службы находятся вдали от дома, - особый день, который дает очередной повод сказать своим любимым главные слова.

Летчики, кинологи и медицинские работники Объединенной группировки войск и сил на Северном Кавказе записали видеооткрытки для своих матерей, жен и детей в которых признаются, что очень по ним скучают и обещают скоро вернуться домой.

Предложение руки и сердца сделал своей избраннице старший полицейский вневедомственной охраны Росгвардии по Ульяновской области прапорщик полиции Никита Кирилин.

С первой встречи Никита понял, что Дарья - его судьба. Девушка готова во всем поддерживать будущего супруга, избравшего для себя непростую и ответственную профессию.

Активное участие в праздновании Дня семьи, любви и верности приняли дети сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Свердловской области. В честь семейного праздника в рамках акции «Подари ромашку на счастье» детишки изготовили подделки в виде ромашек и на каждом лепестке изложили свои пожелания папам и мамам.

А в Ханты-Мансийске на площади перед зданием Государственной библиотеки для детей росгвардейцев провели конкурс рисунков, главной темой которых стали семейные ценности и традиции, а также детско-родительские отношения.

Традиционно в День семьи, любви и верности семьи росгвардейцев в различных регионах страны становятся героями репортажей, телепрограмм и публикаций. Так, в Пензенской области местные журналисты встретились с семьей, где папа - командир отделения взвода специального назначения Росгвардии, а мама - следователь Следственного комитета.

Несмотря на такую сложную работу и большую занятость, семья Александра и Ирины Минеевых - образец долгого и гармоничного брака.

Встречи журналистов с семьями росгвардейцев прошли также в Кургане, Челябинске, Тюмени и на Ямале.