Бесплатная вода и виноградная тень: где в Москве искать прохладу

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице вторая волна жары – температура достигает +32 градусов. В такие жаркие дни москвичи ищут тень в парках, прохладу в торговых центрах. Врачи советуют лучше оставаться дома или находиться в прохладных местах.

- Наши специалисты проводят аэрацию. Она помогает охладить нагревающийся от дорожного полотна воздух. Провели полив проезжей части с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территории . В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Метро: утолить жажду

Если температура воздуха на станциях метро и МЦК достигает выше +28 градусов, то пассажирам раздают бесплатно воду.

- Сейчас наши сотрудники уже раздают воду на станциях МЦК: Окружная, Локомотив, Владыкино, Андроновка, ЗИЛ, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве посоветовали не заходить лишний раз в общественный транспорт, пока температура не спадет. А если ехать необходимо, то не забывать брать с собой бутылочку воды, носить маски и перчатки.

«Зарядье»: березовая роща

Самая популярное место в парке «Зарядье» в знойные летние дни была зона Березовой рощи. Здесь можно устроить передышку на уютных деревянных лавочках и спрятаться от солнца в тени деревьев.

- Освежиться в «Ледяной пещере» можно будет только с 15 июля. Сейчас она закрыта для проведения регламентных работ, - рассказали в пресс-службе «Зарядья».

Где: Варварка, 6. Станция метро «Площадь Революции».

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

"Аптекарский огород" с виноградной тенью

Укрываться от зноя можно в тени виноградных лоз в «Аптекарском огороде». Самое прохладное место между ароматным жасмином, сиренью и розами. Почувствовать свежесть можно возле фонтана, а еще понаблюдать за черепахами, которые занимаются своим любимым делом – плаваньем.

- Джунгли, Лабиринт из кустарников, Воздушный аквариум, Сад пчел и Сад с розами – все это доступно пока без QR-кодов и справок, - рассказали в "Аптекарском огороде".

Где: Проспект Мира 26/1. Станция метро "Проспект мира".

Когда: каждый день с 10.00 до 21.00.

Стоимость: в будни — 300 рублей стандарт, 200 льготный, в выходные/праздники — 400/250 рублей. Билеты и в кассах, и онлайн hortus.msu.ru

Экотропа и тенистые аллеи на ВДНХ

Спрятаться от жары можно на ВДНХ. Полезной и освежающей станет прогулка по экотропе в зоне Ландшафтного парка "Природа дикая". Это старинная Шереметьевская дубрава. Оказаться в тени деревьев можно и во время прогулки вдоль Каменских прудов, на пути встретится красивый фонтан "Золотой колос" – возле него можно посидеть под большими деревьями. А также можно прогуляться в парке "Останкино", где много тенистых пешеходных аллей и тропинок.

- Освежиться можно фруктовыми коктейлями в кафе, а передвигаться по территории ВДНХ лучше на бесплатных электробусах (от метро "ВДНХ" или "Ботанический сад").

Где: Проспект Мира, 119. Станция метро "ВДНХ".

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

Где еще можно освежиться?

- зона с декоративными водоемами, фонтанами и лежаками в Ландшафтном парке «Остров Мечты»,

- летние кинотеатры – отличная альтернатива просмотра фильмов в закрытых помещениях,

- сухой фонтан в парке «Музеон», возле аквакомплекса в "Лужниках", возле Москвариума на ВДНХ,

- совершить прогулку на теплоходе по Москва-реке,

- посетить всесезонный горнолыжный комплекс «СнежКом»,

- поесть мороженое (в неограниченном количестве, входит в стоимость билета) на смотровой площадке Panorama360.

Власти города рекомендуют:

- в самое жаркое время дня по возможности не выходить на улицу,

- если все же необходимо выйти на улицу, то стоит выбирать светлую одежду из натуральных тканей и надевать головной убор,

- перед выходом в город следует использовать солнцезащитные средства,

- работать на открытом воздухе желательно до 10.00 или после 16.00,

- врачи предупреждают о снижении внимания и работоспособности, возникает угроза теплового удара. Важно выпивать больше 1,5 литра воды и отказаться от кофе и алкоголя.

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