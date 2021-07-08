«Собирали заново»: Кристина Асмус рассказала, как получила тяжелую травму

Кристина Асмус получила серьезную травму. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус серьезно травмировала ногу: в Инстаграме звезда рассказала, что порвала четыре связки. Травму актриса получила буквально на ровном месте: она повредила ногу, когда слишком увлеченно смотрела в мобильный телефон. 2 июля Кристина опубликовала снимок из больницы в гипсе, а два дня спустя объяснила, как получила травму.

Артистка повредила ногу, когда собиралась выходить из дома и ждала такси. Спускаясь с лестницы, Кристина смотрела в телефон, проверяя, подъехала ли машина. В этот момент она потеряла равновесие.

- Я не рассчитала. Думала, что лестница уже закончилась, а она не закончилась. Я сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала, – рассказала Асмус.

При этом Кристина не просто упала, а сделала еще несколько шагов, наступая на травмированную ногу. Это еще больше усугубило ситуацию.

- Хруст был очень сильный, – призналась актриса.

Артистка повредила ногу, когда собиралась выходить из дома и ждала такси. Фото: Инстаграм.

После того, как Асмус осмотрели врачи, ей наложили гипс. Кристина сообщила поклонникам, что операция ей не нужна, но оставаться в гипсе ей предстоит еще две-три недели.

Это далеко не первая травма, которую получает актриса. В юности Кристина серьезно занималась гимнастикой, так что ноги – ее слабое место.

- Есть у меня особенность - раз в несколько лет рвать себе связки на ногах. В 2015 году мне буквально собирали заново правое колено… Тогда я выпала из ритма на 7 месяцев.. Для сравнения в беременность я выпала из ритма максимум недели на 3. Но из-за сложной операции на колено я потеряла несколько больших проектов, которые потом громко выстрелили. И вообще это был один из самых болезненных и сложных периодов в жизни, - написала актриса на своей страничке.

К слову, из-за лестницы в собственном доме получила серьезную травму еще одна звезда – телеведущая Лера Кудрявцева. Весной этого года ведущая шоу «Секрет на миллион» поскользнулась на лестнице, упала и сломала крестец. Кудрявцева так же получила серьезное сотрясение мозга, поскольку сильно ударилась головой об стену. В этот момент Лера была с двухлетней дочкой Машей. Ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова, не было дома. У телеведущей под рукой не было телефона. Она почти час пролежала на спине, испытывая дикую боль, пока Игорь не вернулся домой и не вызвал скорую. Врачи установили, что у Леры был сломан крестец в трех местах. Почти две недели она не могла ходить и передвигалась только в инвалидной коляске.