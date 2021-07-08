Чрезвычайное положение и безвластие: ситуация в Гаити после убийства президента остается напряженной

Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции Фото: REUTERS

На Гаити, где вчера был убит президент страны Жовенель Моиз, сложилось юридическое безвластие.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф не утвержден парламентом в должности главы правительства, а новый – Ариэль Анри - еще не приведен к присяге.

Бразды правления, судя по всему, взял в руки Жозеф, который призвал сограждан к спокойствию и заявил, что ситуация находится под контролем. Также Жозеф объявил в стране военное положение и закрыл международный аэропорт в столице страны, Порт-о-Пренсе. Законы Гаити позволяют вводить военное положение сроком на 15 дней с возможностью продления.

Глава гаитянской полиции Леон Чарльз также выступил с обращением, сообщив, что четырех причастных к убийству президента ликвидировали, еще двоих задержали.

В ночь на 7 июля группа неустановленных лиц атаковала президентскую резиденцию. Киллеры смертельно ранили главу государства, а также нанесли тяжелые ранения первой леди страны, Мартин Моиз. Первоначально сообщалось, что она также погибла, но затем появилась информация о том, что жена президента выжила и в ближайшее время будет переправлена для лечения в США.

В 53-летнего президента стреляли из «кольта», после чего его добили выстрелами из автоматов.

Моиз возглавил Гаити – одно из беднейших государств мира – в 2017 году. В стране и за ее пределами его обвиняли в подавлении оппозиции и отсутствии экономического прогресса.

Гаити на протяжении многих лет страдает от политической нестабильности, криминала и насилия. Более 60% гаитян живет за чертой бедности. Несколько президентов страны, как и Моиз, были убиты.

В 2010 году там произошло сильное землетрясение, нанесшее огромный ущерб инфраструктуре страны. Жертвами стихии стали более 200 тыс. человек.