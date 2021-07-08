Картины Энди Уорхола впервые выставлены в Иране

Многие картины, представленные в экспозиции, ждали своего времени десятилетиями, находясь в хранилище местного Музея современного искусства

В столице Ирана, Тегеране, впервые выставлена коллекция картин одного из самых известных художников в стиле «поп-арт», американца Энди Уорхола (1928-1987).

Портреты Мика Джаггера, Мэрилин Монро и Джеки Кеннеди теперь может посмотреть любой иранец, для многих из которых открытие выставки было неожиданным. Люди даже не сразу поверили, что экспозиция работ автора, который, по слухам, был геем, действительно открылась в Иране.

- Когда услышала про картины Энди Уорхола, то подумала, что речь идет о какой-то другой стране, но нет, она у нас, и это большой сюрприз, - рассказывает посетительница выставки.

Многие картины, представленные в экспозиции, ждали своего времени десятилетиями, находясь в хранилище местного Музея современного искусства, передает FranceInfo.

В начале второй половины прошлого века Иран считался одной из наиболее прогрессивных и светских стран в мусульманском регионе. Но в 1979 году в стране началась исламская революция, в результате которой произошло свержение шахской династии Пехлеви. Страной стал править аятолла Хомейни.

Тогда в музее посчитали, что стране не до культурного прогресса и искусства вообще и убрали в запасники все картины до лучших времен.

Всего в этом музее – 3500 шедевров, оцениваемые в $4 миллиарда.

- Сейчас мы можем открыто говорить о культуре Запада, тогда это было небезопасно, - рассказывает художник-любитель Ахмад Разави. – Боюсь представить, что могло бы произойти с шедеврами, попади они в руки исламских радикалов. Мы интересуемся западной культурой и хотим знать об ее представителях как можно больше. Им бы приехать к нам, но вряд ли они захотят…