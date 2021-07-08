Ответный удар: Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google

Аккаунты Трампа в этих соцсетях были заблокированы администрацией на том основании, что посты политика могли спровоцировать рост насилия в стране Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд Флориды с жалобой на Facebook, Twitter и Google. Политик обвиняет компании в цензуре, а свой иск называет «прекрасным шагом в поддержку свободы слова».

Аккаунты Трампа в этих соцсетях были заблокированы администрацией на том основании, что посты политика могли спровоцировать рост насилия в стране с учетом штурма Капитолия сторонниками Республиканской партии.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что если компании могут заблокировать аккаунты президента, то могут с легкостью сделать это с любым гражданином. В суде экс-президент намерен добиться отмены блокировок и признания самого факта цензуры, передает BBC.

По мнению экспертов, этот ход Трампа вполне закономерен в свете «крестового похода» против медиагигантов, который Трамп начал, еще будучи президентом США – тогда ему так и не удалось добиться изменения так называемого Параграфа 230, который по сути снимает с поставщиков онлайн-слуг ответственность за содержание постов пользователей.

Аналитики подвергли сомнению успех Трампа в суде на том основании, что экс-президент любит подавать иски, но, как правило, не доводит дело до конца. Кроме того, юристы выражают сомнения по поводу утверждений Трампа о нарушении свободы слова, поскольку медиакомпании при определении своего контента пользуются той же Первой поправкой к Конституции США.