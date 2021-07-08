Вера Алентова пришла проститься с Владимиром Меньшовым в Дом кино

Вера Валентиновна в темных очках и маске – ее трудно узнать Фото: Иван МАКЕЕВ

В Доме кино началась церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся 5 июля от осложнений коронавируса.

От метро «Белорусская» идут москвичи с цветами. Некоторые плачут, говорят, что смерть любимого режиссера стала для них шоком. Количество зрителей, пришедших в этот жаркий день проститься с Владимиром Меньшовым, свидетельствует о том, насколько было востребовано его творчество, его фильмы, его роли…

Церемония проходит в Доме кино Фото: Иван МАКЕЕВ

Гроб установлен в Белом зале Дома кино. В первом ряду сидят близкие. Дочь - Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым и детьми Тасей и Андреем.

В зал зашла и вдова режиссера – актриса Вера Алентова. Накануне ее выписали из больницы, куда она попала в одно время с Меньшовым с диагнозом ковид.

Александр Панкратов-Черный Фото: Иван МАКЕЕВ

Вера Валентиновна в темных очках и маске – ее трудно узнать. Только когда она приподнимает очки, чтобы утереть слезы. Юля поддерживает мать. Они о чем-то переговариваются.

Среди первых взял слово руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Гроб установлен в Белом зале Дома кино Фото: Иван МАКЕЕВ

«Владимир Меньшов создал картины вне времени. Его фильмы волнуют не только нашего зрителя, но и людей во всем мире, неслучайно его картина «Москва слезам не верит» получила «Оскар». Его фильм нашел путь к сердцам миллионов людей. Владимир Меньшов прошел свой жизненный и творческий путь с большим достоинством".

Ведет гражданскую панихиду артист Игорь Золотовицкий.

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