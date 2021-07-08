Как ускорить подъем экономики?

Фото: Артур КАФФ

Для проведения мероприятия было задействовано сразу две площадки: ведущий располагался в «Интерфаксе», а спикеры собрались в Малом зале Торгово-промышленной палаты РФ на Ильинке, 6. Этим самым как бы подчеркивалась экономическая составляющая дискуссии. В ней приняли участие президент фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов, директор Института политических исследований Сергей Марков, основатель «Фонда экономических исследований Михаила Хазина» Михаил Хазин и обозреватель «Финансовой газеты» Константин Смирнов.

Провести мероприятие было решено после публикации на сайте https://20idei.ru/

общественного деятеля Дмитрия Давыдова, который обозначил ключевые точки роста экономики и решения, призванные ускорить развитие России. В ходе конференции эксперты обсудили некоторые из этих идей. Но дискуссия началась раньше и продолжилась после окончания прямой трансляции. Как отметил Ибрагим Мальсагов, «для обсуждения мы выбрали такие направления, как экология, строительная отрасль, иностранные и внутренние инвестиции, образование».

Президент фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов. Фото: Артур КАФФ

МУСОР – В ДЕНЬГИ

«Экологическая проблематика сегодня выходит на первый план. Мы видим, что в ведущих странах мира именно эта тема занимает одно из главных мест. Что касается нашей страны, то президент России Владимир Путин в ходе последней прямой линии очень четко заявил, что экология должна быть одним из главных приоритетов, - отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. – Экологическая проблематика разделяется на несколько основных составляющих, включая переработку мусора. Наши города окружены огромными мусорными свалками. Мы очень сильно отстали, но здесь у нас есть важное преимущество – можем использовать опыт, накопленный другими странами. Наше население готово к раздельному сбору мусора», - считает эксперт.

Эксперты поддержали идею, что экологические проблемы во многом можно решить и предотвратить, внедрив современные технологии в проблемные сферы человеческой деятельности. В частности, в обращение с коммунальными отходами.

Сегодня по данным государственной корпорации «Ростехнологии», являющейся крупнейшим участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось более 40 млрд. тонн неутилизированных отходов, и их количество ежегодно увеличивается более чем на 60 млн. тонн. Переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от 2 до 3,5 млрд. долларов в год. У России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на всей своей территории самые лучшие и современные способы переработки мусора.

А для этого нужно предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Они на протяжении первых 10 лет будут выплачивать 1-3% от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять

собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты.

А если фактические показатели перерабатывающих предприятий будут отличаться от заявленных инвесторами, то компания может быть оштрафована на крупную сумму.

Как уже отмечалось, мы можем использовать опыт и проверенные технологии западных стран, не повторяя их ошибок. Известно, что современные мусоросжигательные заводы являются небольшими электростанциями. В Германии действует более ста установок, рассчитанных на утилизацию более 18 млн тонн мусора, которые производят электричество и тепловую энергию. При этом в самой Германии за год собирается 14 млн. тонн отходов. Так что, немцы получают тепло, электричество, и еще деньги от соседних стран, которые «экспортируют» в нее свой мусор.

В шведском городе Линчёпинг на заводе «Йерстадсверкене» ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов, энергией которых отапливаются и освещаются примерно 90% домовладений. Также шведы получают из отходов биогаз для городского транспорта: 4 тонны мусора сопоставимы с 1 тонной нефти.

Насчет загрязнения мусоросжигательными заводами окружающей среды не стоит беспокоиться: на том же заводе «Йерстадсверкен» пепел составляет 15% от начального веса отходов. После этого его сортируют и снова отправляют в переработку. Остатки просеивают, чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном строительстве. И только 1% остается и хранится на мусорных свалках.

Дым на 99,9% состоит из нетоксичного углекислого газа и воды, при этом выбросы все равно фильтруют. По подсчетам экологов, завод вносит значительный вклад в улучшение состояния естественной среды.

Эксперты поддержали идею, что должна быть грамотно построенная и четко отработанная система сбора, транспортировки и переработки мусора. И здесь отдельный акцент нужно сделать на то, чтобы начать просвещение прямо с детского возраста. Например, в Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи - дети пишут контрольные с задачками на темы: «куда нужно выбрасывать пенопласт» или «как правильно выгуливать собаку». Опыт западных стран в утилизации мусора способен дать ощутимый экономический и социальный результат и российской экономике.

МАССОВАЯ СТРОЙКА СНИЗИТ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

Михаил Хазин сообщил, что против роста объемов строительства в стране играет время. Сейчас, например, от старта проекта до внесения построенного здания в Государственный реестр уходит почти 273 дня, на протяжении которых застройщик должен пройти 19 процедур, которые к тому же являются дорогостоящими.

В Сингапуре срок общий срок от начальных процедур до получения свидетельства о

завершении строительства занимает примерно 39 дней и состоит из 10 действий. В Дубае - 45 дней и 8 действий. Михаил Хазин поддерживает идею сокращения сроков подключения к электричеству со 150 дней до 18 дней, двукратного сокращения действий для получения разрешения на строительство и внесение здания в Государственный реестр. Кроме того, еще одна мера – автоматизация выдачи разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию при условии, что проект согласован с независимой экспертной организацией, объект соответствует нормам строительства, застрахован от ущерба третьим лицам.

Реализация этих идей приведет к строительному буму на всей территории страны. А он - к большому количеству очевидных положительных сдвигов для экономики и граждан. В том числе снизится стоимость жилья и коммерческой недвижимости. Строительную отрасль можно кардинально реформировать, сделав её равной, или лучшей, чем в Дубае и Сингапуре.

МФЦ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Нет, на сайте 20idei.ru речь шла не о сервисе для граждан «Мои документы», а о создании в Москве Международного Финансового Центра, который обеспечил бы приток инвестиций в страну.

Константин Смирнов также поддержал идею, что Россия обязана использовать возникший подрыв доверия крупного бизнеса к странам Европейского Союза.

Фото: Артур КАФФ

Несмотря на то, что в глазах международного экспертного сообщества перспективы возникновения в данный момент в России Международного финансового центра выглядят не совсем реалистично, именно сегодня необходимо найти свою уникальную нишу. И такой уникальной нишей, по мнению ряда экспертов, могло бы стать обслуживание товарного и связанного с ним фондового транзита по оси Европа-Юго-Восточная Азия, а также финансовое обслуживание трансферта технологий и миграционных потоков.

Эксперт поддерживает идею, что создание МФЦ приостановило бы экспансию глобальных МФЦ в соседние с Россией страны и приостановило бы расширение зон их финансового влияния. В этом случае отдельные национальные финансовые рынки будут либо сами трансформироваться в МФЦ, либо будут входить в зону влияния уже существующих глобальных центров, в частности, зону влияния России.

Предпосылки уже есть: приняты анти-инсайдерские законы, упрощены процедуры эмиссии ценных бумаг, создан центральный депозитарий. Задача-минимум – остановка оттока из страны российского и иностранного капиталов, повышение привлекательности для инвесторов. А задача-максимум – стать лучшим МФЦ, в котором инвесторы старались бы разместить свои средства на десятки лет.

Для этого необходимо выполнить ряд условий. Среди них – стабильная валюта, эффективные банковская система и фондовая биржа, диверсификация экономики, привлекательные налоговые условия и другие, связанные не только с финансами, но и с правовой средой, судебной системой, общественной безопасностью, экологией.

Для привлечения компаний в МФЦ Москвы есть предложение создать на его территории режим свободы и льготного благоприятствования для финансовых организаций, их акционеров и сотрудников, который будет включать в себя возможность выбора и применения иностранной юрисдикции, - отмечали участники обсуждения. - Появление в России самостоятельного финансового центра международного масштаба станет одним из важнейших признаков конкурентоспособности её экономики, роста влияния в мире, предоставит реальную возможность развернуть глобальные потоки капитала в сторону России, создаст необходимые предпосылки для ускоренного наращивания инвестиционного потенциала и превращения национальной денежной единицы в одну из мировых резервных валют.

ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ

«Нам нужны новые люди с новыми идеями, которые готовы строить что-то новое. В экономике мы таких людей нашли. Надо найти и продвинуться в других направлениях», – считает Михаил Хазин.

Надо готовить таких специалистов, которые будут генерировать новые идеи. А для этого необходимо повысить уровень вузовского образования в целом по стране, в первую очередь, в региональных учебных заведениях, считают эксперты.

На пресс-конференции была озвучена идея: для того, чтобы создать в России привлекательную и конкурентную в мире образовательную среду, нужно ввести 30-летний «нулевой» налог, связанный с образовательной деятельностью для российских и иностранных ВУЗов, открывающихся в специально выделенных для этого «студенческих городах».

Эти шаги в сфере высшего образования органично впишутся в хорошо налаженную в стране за последние двадцать лет инфраструктуру.

«Проекты в сфере высшего образования могут оказаться наиболее интересными для экономики», - уверен политолог Сергей Марков.

Тогда Россия сможет зарабатывать не только на промышленности, сельском хозяйстве, туризме, современных технологиях, но и на образовательных процессах, одновременно повышая интеллектуальный потенциал страны путем качественной подготовки кадров с высшим образованием.