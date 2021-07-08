Привлечь покупателей и снизить издержки: фермерам разрешат торговать продукцией в поле

Мишустин также рассказал об изменениях для фермеров. Им разрешат продавать выращенную продукцию на своих же участках. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг на заседании правительства обсуждали поддержку образования и сельского хозяйства. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, 43,5 миллиарда рублей будет выделено на строительство новых школ в 28 регионах. Уже в этом году регионы получат около 21 млрд. рублей. Остальные средства поступят в два последующих года.

- Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях, где будет все необходимое. У школьников также должна быть возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Речь идет, прежде всего, о сельской местности, - сказал Мишустин и сообщил, что по поручению президента правительство до конца года закупит для регионов не менее 4 тысяч школьных автобусов. На это будет выделено почти 10 млрд. рублей.

Мишустин также рассказал об изменениях для фермеров. Им разрешат продавать выращенную продукцию на своих же участках.

- Поддержим наших фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения, - сообщил Мишустин.

Он предложил внести ряд изменений в федеральные законы, регулирующие работу крестьянско- фермерских хозяйств.

- Это позволит фермерам существенно снизить издержки. Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются, - пояснил Мишустин.

По его словам, таким образом фермеры смогут привлечь покупателей, которые располагаются неподалеку и хотят приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо непосредственно у производителей.