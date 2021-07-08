Беспилотники заменят малую авиацию при поиске нефти

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«Газпром нефть» успешно испытала первый российский многофункциональный аэрокомплекс геологоразведки. Беспилотник выполняет сразу несколько типов геофизических исследований, которые ранее проводились исключительно с помощью авиации или наземной техники. Оборудование позволяет в два раза сократить расходы в сравнении с пилотируемой авиацией и в 50 раз ускорить сроки геологоразведочных работ относительно наземных методов. Аэрокомплекс разработан Научно-Техническим Центром «Газпром нефти», компаниями «Газпромнефть-ГЕО» и «Газпромнефть-Цифровые Решения».

Беспилотник способен проводить многоуровневую магниторазведку, малоглубинную электроразведку, аэрофотосъемку, а также мониторинг полевых работ с использованием видеосъемки в видимом спектре и инфракрасном диапазоне. Часть таких исследований впервые в России провели с помощью дрона.

Дрон может за сутки обследовать около 200 км2. А наземные методы разведки покрывают за это же время лишь 4 км2. Беспилотник планируют задействовать для работы как в центральной России, так и в Арктике. Техника способна работать при температуре воздуха ниже - 40°C, порывах ветра до 20 м/с, в дождь и снегопад с выпадением до 5 мм осадков.

В 2019 году «Газпром нефть» начала применение беспилотников для многоуровневой магнитометрической аэросъемки. Масштабные испытания дронов в ХМАО-Югре в начале 2021 года доказали, что они эффективны и при проведении других исследований.

«Применение новых технологий, в разработку и тиражирование которых «Газпром нефть» системно инвестирует, – приоритетный инструмент повышения скорости и качества сбора геологической информации для принятия решений. - отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий Масалкин. - С учетом все большей удаленности и труднодоступности лицензионных участков мы уже расцениваем беспилотные летательные аппараты как неотъемлемый инструмент геологоразведки».