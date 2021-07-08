Золотов представил нового начальника Управления Росгвардии по Тульской области

Генерал армии Виктор Золотов представил личному составу Тульской области нового командира- полковника полиции Владимира Цибульского. Фото: Росгвардия РФ

Генерал армии Виктор Золотов представил личному составу Тульской области нового командира- полковника полиции Владимира Цибульского. Глава Росгвардии поздравил его с назначением и отметил, что его "большой служебный опыт и личные качества станут основой успешного руководства вверенными подразделениями".

Как стало известно "КП", Цибульский с 2016 по 2021 год командовал специальным отрядом быстрого реагирования Управления Росгвардии по Красноярскому краю, награжден орденом Мужества. На новую должность назначен Указом Президента России.

Главнокомандующий пожелал офицеру показать хорошую выучку в предстоящих крупных оперативно- стратегических учениях "Заслон-2021", которые начнутся 12 июля, и выразил благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Они вместе возложили цветы к мемориалу военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга.

Главнокомандующий пожелал офицеру показать хорошую выучку в предстоящих крупных оперативно- стратегических учениях "Заслон-2021", которые начнутся 12 июля, и выразил благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Фото: Росгвардия РФ

На мемориале в 2019 году были увековечены фамилии 29 погибших военнослужащих и сотрудников. Трое из них были посмертно удостоены высокого звания Героя Российской Федерации – старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков, лейтенант Евгений Рындин и сержант Сергей Бурнаев.

Отметим, что только в первом полугодии 2021 года сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области задержали более 30 граждан, подозреваемых в совершении преступлений. Подразделения лицензионно-разрешительной работы в ходе проверок выявили около 800 нарушений установленных правил оборота оружия и аннулировали более 70 разрешительных документов. При этом было изъято около 600 единиц оружия и свыше 2 тысяч боеприпасов к нему.