Сотрудники больницы Калининграда подделывали сертификаты о вакцинации

Администрация делала прививки фиктивно за деньги Фото: Shutterstock

Разбираться в демарше сотрудников городской больницы №4 города Калининграда пришлось целому руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову. Генерал-майору поручили лично контролировать ход следствия в этом медицинском учреждении.

- По версии следствия, должностные лица лечебного учреждения при пособничестве администратора поликлинического отделения городской больницы, не проводя вакцинацию против новой коронавирусной инфекции ряда жителей региона, осуществили подделку сертификатов о вакцинации и внесли в федеральный реестр вакцинированных заведомо недостоверные сведения о прохождении указанными лицами вакцинации, - сообщили в СК России.

По мнению следователей, сотрудники больницы "исказили информацию о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, предназначенная для жителей Калининградской области и органов, уполномоченных на принятие мер по устранению опасности, а также создана угроза распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)".

В отношении должностных лиц городской больницы № 4 города Калининграда уже возбуждено уголовное дело по статье (ч.1 ст. 237 УК РФ) "искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, создавших угрозу распространения новой коронавирусной инфекции". Статья предусматривает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи изымают документы и проводят в больнице следственные действия.

Они выясняют круг лиц, которым уже выдали сертификаты.

- В отношении администратора указанной поликлиники, подозреваемой в подделке за денежное вознаграждение сертификатов о вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье (ч. 1 ст. 327 УК РФ) "подделка документов", которая предусматривает наказание от 2 лет принудительных работ до лишения свободы до 2 лет.

Эта статья может быть применена также к тем антипрививочникам, которые эти сертификаты получили и использовали.

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