Общественники и эксперты внесли свои идеи по поддержке семей с детьми в программу «Единой России»

В России обсудили новые меры поддержки семей с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 8 июля, на площадке «Единой России» состоялась стратегическая сессия, посвященная программе социальной поддержки «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В мероприятии приняли участие представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили свои инициативы по расширению мер поддержки семей с детьми. Самые актуальные предложения войдут в итоговую программу.

В обсуждении программы приняла участие детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заявила, что благополучие семей с детьми – один из главных приоритетов страны. В качестве новых мер омбудсмен предложила повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и продлить этот период до трех лет; ввести налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы; учредить новые меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Помимо этого Кузнецова отметила важность системы «одного окна». По ее словам родителям и опекунам должно быть удобно обращаться за получением мер поддержки.

«Темы, которые касаются семьи, затрагивают различные ведомства: законодательные органы, органы исполнительной власти, общественные организации. В этом и огромный ресурс, с одной стороны, а с другой — сложность. Важно, чтобы все работало скоординировано, а не как «лебедь, рак и щука», — заявила омбудсмен.

Блогер, специализирующийся на теме воспитания детей, Елизавета Золотухина выступила с предложением расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет. По ее словам, сейчас это пособие получают родители, чей доход ниже двух МРОТ, однако, по мнению общественника, в России очень много семей, чей доход незначительно превышает этот показатель, и они также нуждаются в поддержке государства.

Депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова предложила расширить возможности маткапитала для молодых родителей. Она выступила с инициативой расширить перечень возможных трат, к примеру, на покупку автомобиля или установку газового оборудования. А также предложила снять трехлетний мораторий на направление маткапитала на улучшение жилищных условий.

В сессии также принял участие Заслуженный артист России Денис Майданов. Артист предложил обратить внимание на укрепление здоровья сильной половины.

«У нас давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин. А вот мужчины остаются в стороне от внимания системы, отсюда и такие показатели. Нам необходима многоцелевая программа мужского здоровья», — заявил Майданов.

Также музыкант предложил учредить в России День отца, чтобы популяризировать ответственное поведение среди мужчин.

«В России есть общенациональный День матери, День защиты детей, а общего Дня отца нет. Но ведь воспитание - дело совместное, требующее постоянного труда, времени, сил и средств. Как и сотни тысяч наших сограждан, я считаю, что необходимо популяризовать ответственное поведение среди мужчин», - заявил Майданов.

Со своим предложением выступила также президент «Союза родителей» Оксана Кирюшина. Она отметила, что в программу следует внести пункт о создании сети многофункциональных центров поддержки семей с детьми. Специалисты этих центров могли бы курировать семьи до решения каждого волнующего их вопроса, а сами пространства центром могли бы стать местом для формирования семейных клубов и стать альтернативой торгово-развлекательным комплексам.

В свою очередь, депутат Госдумы Зураб Макиев предложил отменить НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми, а также для семей с детьми-инвалидами. А председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев выступил с инициативой создания постинтернатного сопровождения детей-сирот для их удачной социализации.

«Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы», — подвела итог встречи модератор дискуссии, председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал россиян активной участвовать в формировании новой программы, чтобы в будущем в стране были учтены все необходимые аспекты господдержки.