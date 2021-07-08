В Америке выбрасывают ампулы с вакцинами: Нацменьшинства не хотят прививаться

Хотя привитых в стране довольно много, добиться поставленных целей не получается Фото: REUTERS

Четвертое июля – День независимости США - для президента Джо Байдена было не тем праздником, на который глава Белого дома надеялся. Ведь в самом начале своего срока он торжественно объявил, что к этой дате 70% взрослого населения США получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Не дотянули совсем немного. В целом по Америке хотя бы один раз укололись 67% взрослого населения страны. Если добавить к этому числу подростков, то показатель снизится до 64%. И хотя по сравнению со многими странами такие результаты выглядят очень неплохо, оптимизма властям они не прибавляют. До круглой цифры-то не дотянули.

Да и дело не только в красивых показателях отчетности. Соединенные Штаты никогда не представляли собой единого монолита, а сейчас о расколе в обществе не говорит только ленивый. Так что цифры по вакцинации серьезно отличаются от штата к штату.

Так, например, в Массачусетсе и остальных северо-восточных штатах привиты более 70% взрослых. А в Теннесси и соседних с ним южных штатах – всего лишь 50%, и перспектив роста этому показателю не видно. Самый низкий уровень вакцинации – 46% - в Миссисипи.

Такой разрыв объясняется сравнительно просто: там, где проживают приверженцы Республиканской партии, вакцинироваться не хотят, сторонники демократов делают это гораздо охотнее.

Последние опросы, проведенные Kayser Family Foundation, показывают, что только 52% республиканцев в Америке уже привиты, среди демократов этот показатель составляет 86%. 23% опрошенных республиканцев ни при каких обстоятельствах не намерены прививаться от коронавируса, демократов-антипрививочников – всего 2%.

Белый юг США влияет на федеральном уровне и на количество противников вакцинации: всего по США среди белого населения ее отвергает 15%, среди черного – почти вдвое меньше, 9%.

- В первые пару месяцев у нас не было свободной минуты, люди записывались и шли на прививку, - рассказывает медсестра Кирсти Аллен (Линден, штат Теннесси). – Затем пошла череда отказов, а теперь горожане вообще перестали показываться. Из-за этого мы делаем прививки теперь только один день в неделю, чтобы не открывать зря флакон с 10 дозами вакцины.

Примерно то же самое происходит на всем консервативном юге США, население которого составляют преимущественно белые фермеры и так называемые реднеки – обычные работяги с вечно красной от работы под солнцем шеей (red neck – англ. – красная шея). Именно они являются оплотом Республиканской партии, и все, что пытаются сделать в последнее время пришедшие в Белый дом демократы, они отвергают на корню. Вот и невольно перемешалась с вакциной большая политика…

Единственной успешной стратегией по достижению коллективного иммунитета путем вакцинации в США сейчас считают своеобразный отказ от великой миссии. Таковой называют порой даже чрезмерное обеспечение возможности людей вакцинироваться. Такие возможности до сих пор существуют в США лишь в крупных городах. А вот у жителей глубинки нет ни необходимого количества информации о коронавирусе, ни возможности защититься от него.

- Мы должны усиленно продвигаться вглубь, в те места, где в нас действительно нуждаются, - настаивает руководитель медицинской компании CIC Health Родриго Мартинес.

Медсестры, работающие в компании Мартинеса, осуществляющей вакцинацию населения в Бостоне (штат Массачусетс), сейчас сидят без дела. А всего лишь в нескольких сотнях километров от Бостона – рабочий городок Броктон, где только 39% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. Возможно, что теперь кто-то из броктонцев не только защитит себя и своих близких от COVID-19, но и станет миллионером: губернатор штата соблазняет нерешительных лотереей, в которой разыгрывается пять призов по 1 миллиону долларов каждый.

Но в республиканском Теннесси и губернатор, и члены парламента штата подобного рода маркетинговые усилия применять не собираются. Более того, раздраженные призывами Вашингтона начать немедленную вакцинацию подростков, там угрожают распустить местный департамент здравоохранения.

- Это не ваше дело – целиться в детей. Ваше дело – информировать родителей о том, что их ребенок всего лишь имеет право на вакцинацию! – кричала с трибуны конгрессвуман Ирис Руддер, обращаясь к чиновникам местного минздрава.

Глава ведомства Лиза Пирси ответила, что будет стоять на своем, и дети будут вакцинированы:

- Я хочу, чтобы эта пандемия исчезла. Я хочу свести к минимуму случаи заболевания коронавирусом и исключить госпитализации и смерти.

Весомый вклад в число тех, кто испортил Байдену праздник, продолжают вносит и те американцы, которые, получив первую дозу вакцины, не спешат отправляться за второй. Уже второй месяц подряд число таких лишь увеличивается, что уже спровоцировало настоящий кризис в системе здравоохранения США, поскольку серьезно нарушилась логистика поставок и использования вакцин. В некоторых штатах до 20% доз, выделенных федеральным центром, не используются, и из-за окончания срока годности летят в помойку. Кроме того, никто пока так и не выработал стратегию, позволившую бы довести этим людям начатое дело до конца. Таких людей в США сейчас более 5 млн. человек. Кто-то из них верит в то, что одно дозы достаточно, другие, запутавшись в потоке разноречивой информации, выбрали выжидательную позицию.

https://time.com/6046880/covid-19-vaccine-slowdown/

Ну а что же с расовым разнообразием? Так вот подавляющее большинство бросивших дело на полпути – афро- и латиноамериканцы. Их завлекали на вакцинацию, в основном, всевозможными плюшками – лотереями, бесплатными товарами, подарочными картами. Получив вознаграждение после первого укола, на второй они теперь бесплатно вряд ли придут.