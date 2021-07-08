«Мир в лицах»: портреты коренных народов севера представили на выставке в Париже

Фото: PhilArty Photography

Автор презентовал посетителям более 170 фотографий разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде. Значительную часть снимков составили фотопортреты жителей Крайнего Севера – долган, нганасан, энцев, ненцев и эвенков – которые Александр Химушин сделал во время путешествия на Таймыр в 2018 году.

«Александр Химушин работал на Таймыре очень увлеченно», – рассказывает долганка Анфиса Никикфорова, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Красноярского края. «Он добрался до самых отдаленных оленеводческих поселков и смог показать всю теплоту души, открытость и самобытность наших людей».

Фото: PhilArty Photography

«На Таймыре живет пять этносов – и у каждого из них свои традиции, одежда, культура, быт», – подчеркнул мастер-косторез Таймырского дома народного творчества Алексей Чунанчар. «Химушин показал, что даже совсем рядом могут жить дружно совершенно разные народы».

В торжественном открытии выставки приняли участие официальные представители ЮНЕСКО, МИД РФ, коренных народов России, а также компании «Норникель», при поддержке которой было организовано мероприятие.

«Для нас крайне важно позиционировать те территории, на которых компания ведет свой бизнес, не только с позиции, что эта земля богата недрами и на Таймыре находится наше основное производство, но и показать самобытность культуры, уникальность территории», – отметила директор Департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова. «Мы смогли дать возможность художнику добраться до удаленных уголков на Таймыре и пообщаться с теми людьми, которые испокон веков живут на этой территории и являются ее настоящими хозяевами и коренными жителями».

Фото: PhilArty Photography

«Отрадно, что мой проект находит отклик у представителей бизнеса, которые не понаслышке понимают важность проблемы сохранения уникального наследия коренных малочисленных народов и делают многое для поддержки проектов, связанных с сохранением традиционных культур», – прокомментировал фотохудожник Александр Химушин. «Очень рад нашему сотрудничеству и надеюсь на полноценное партнерство и в дальнейшем».

«Норникель» регулярно участвует в проектах, направленных на экономическое и социальное развитие коренного населения Таймыра. В частности, до 2024 года компания реализует программу поддержки традиционных видов деятельности, защиты исконной среды обитания, а также инвестирует в реализацию жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических и социо-культурных проектов около 2 млрд рублей.

Фото: PhilArty Photography

Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов подтвердил: «Норникель» многое делает для сохранения и развития самобытной культуры коренных малочисленных народов на Крайнем Севере. Я благодарю компанию за поддержку выставки и неравнодушное отношение к будущему малых народностей».

Выставка «Мир в Лицах» приурочена к международному дню коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа. Экспозиция будет размещена в Париже до конца лета 2021 года.